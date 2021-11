Carvajal: "Contra Grecia es una final: necesitamos ganar sí o sí"

"La presión por lograr un objetivo hay que tomarla como algo fantástico"

El defensa internacional Dani Carvajal afirmó que el partido de España contra Grecia, correspondiente a la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y que se disputa este jueves (20:45 horas) en el Estadio Olímpico Spyros Louis de Atenas, deben afrontarlo como "una final" y que jugar con presión es algo "fantástico".

"Desgraciadamente no he podido disputar todos los partidos que hubiera querido con el combinado nacional. Es una situación atípica en mi carrera. Necesitamos ganar sí o sí mañana y que nos de la posibilidad de clasificarnos ganando a Suecia el domingo. Hay que afrontarlo como una final, sabiendo que la repesca va a ser muy dura. Vamos a intentar evitarla por todos los medios y para ello vamos a trabajar muy duro", manifestó en rueda de prensa.

Tras el empate (1-1, el 25 de marzo en el Nuevo Los Cármenes de Granada) del partido de la primera vuelta, Dani Carvajal destacó que la experienca va a ser un "factor importante" para derrotar a Grecia en el Estadio Olímpico. "Pero es uno de ellos. El desparpajo, la intensidad y cómo afrontemos el partido son factores clave si queremos vencer a Grecia. Nos va a costar sacarles de zona, moverles y tenemos que estar preparados para esto", explicó.

El defensa del Real Madrid admitió que el ex seleccionador nacional Julen Lopetegui, actualmente en el banquillo del Sevilla, tuvo una "experiencia muy buena" y se sintió "muy identificado" por su forma de ver el fútbol.

"Pero también lo he dicho: con Luis Enrique, en la primera convocatoria, me quedé pasmado por cómo interpreta el juego. Son dos entrenadores que tienen una forma de ver el fútbol parecida, que les gusta que todo el mundo trabaje por y para el equipo. Son dos entrenadores muy competentes", resumió.

En su retorno a la convocatoria de 'La Roja', Carvajal ha visto un "grupo fantástico". "Se respira un grupo muy sano, en el que van todos a una y eso es fundamental para alcanzar los objetivos. Es básico", dijo el jugador blanco, 25 veces internacional con España.

Ante el equipo de John van't Schip, prevé un partido "complicado". "Cuando un equipo te plantea un partido en el borde del área hay que jugar rápido, con desmarques al espacio y al pie, intentar sacar todas las armas para abrir esa muralla y hacer gol. Soy un afortunado con el equipo al que me toca defender, porque estoy acostumbrado a alcanzar metas. No me ha tocado defender en las últimas dos jornadas para no descender. La presión por alcanzar un objetivo es bonita, hay que tomarla como algo fantástico y hay que disfrutarlo", indicó.

España, según él, tiene la "obligación de ganar todos los partidos". "Es el objetivo que nos marcamos desde que nos ponemos esta camiseta. Vamos a intentar todo para ganar. Creo que es el único camino que manejamos desde el grupo. ¿Mi consejo a los jóvenes? Ir a por el partido desde que pite el árbitro sin ningún miedo ni medir esfuerzos. Si queremos ganar no podemos dejar en el tintero ni un solo minuto", setenció.

Las lesiones apartaron a Carvajal de la pasada Eurocopa, pero ha regresado a la convocatoria de Luis Enrique "como si fuera la primera". "Llegué con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy disfrutando cada momento. Después de tanto tiempo sin venir es algo muy especial, que sueñas desde niño. Estar aquí es fantástico e intento aprovecharlo cada instante", confesó.

La víspera del la 'final' contra Grecia, Carvajal no se siente intimidado por el estadio ni el calor de la hinchada helena. "Hay restricciones en el aforo que van a limitar lo que pueda apretar el público, pero al final todos los estadios son iguales: lo verde, once contra once y un balón", comparó.