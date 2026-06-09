Del Cerro Grande debutará en el Mundial como árbitro VAR del Estados Unidos-Paraguay

Archivo - June 7, 2023, Prague: Prague, Czech Republic, 7th June 2023. The Referee Carlos Del Cerro Grande of Spain reacts during the UEFA Europa Conference League match at the Eden Arena, Prague. - Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El árbitro español Carlos del Cerro Grande debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como responsable de la sala VOR del partido de la primera jornada del Grupo D entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood (3.00 hora peninsular española), ha informado este lunes la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial anunció este lunes los colegiados designados para los primeros encuentros de la cita mundialista. Así, el brasileño Wilton Sampaio impartirá justicia en el partido inaugural, que disputarán el jueves 11 de junio México y Sudáfrica en el Estadio Azteca (21.00 hora peninsular española).

También en el Grupo A, el egipcio Amin Mohamed arbitrará el Corea del Sur-República Checa en el Estadio Chivas de Guadalajara. Además, el argentino Facundo Tello será el colegiado principal del Canadá-Bosnia y Herzegovina del Grupo B, y el neerlandés Danny Makkelie, el del Estados-Unidos-Paraguay.