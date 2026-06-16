Chalobah reemplaza al lesionado Livramento en Inglaterra

Archivo - 31 January 2026, United Kingdom, London: Chelsea's Trevoh Chalobah celebrates at the final whistle of the English Premier League soccer match between Chelsea and West Ham United at Stamford Bridge. Photo: John Walton/PA Wire/dpa - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Inglaterra, Thomas Tuchel, citó este martes al defensa del Chelsea FC Trevoh Chalobah para unirse a la concentración para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a causa de la baja por lesión del futbolista del Newcastle Tino Livramento

Según informó la Federación Inglesa, se están realizando los preparativos para que Chalobah viaje al campamento base del equipo en Kansas City, mientras que el resto de la plantilla se dirigirá a Dallas donde debuta en la Copa del Mundo este miércoles ante Croacia.

Livramento sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del pasado domingo por la tarde y una resonancia magnética y una evaluación médica realizadas el lunes confirmaron que no podría continuar participando en el torneo con Inglaterra.