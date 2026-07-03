Un chip en el balón que rozó el pelo de Matanovic terminó con el Mundial de Croacia

Portugal - Croacia, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero de Croacia Igor Matanovic apenas rozó con el pelo el balón que terminó en el 2-2 de Josko Gvardiol en el minuto 103 contra Portugal, suficiente para que el chip de la pelota del Mundial 2026 entendiera que había participado en la jugada, anulada por el VAR para alivio de la selección lusa.

El medio croata Vecernji recogió las declaraciones de Matanovic tras el encuentro en Toronto que supuso la dolorosa eliminación croata y el pase de Portugal a octavos de final. "Todavía me cuesta entender este partido. Merecíamos más, pero lo que hay, estamos eliminados. Creo que sentí un ligero contacto con el pelo", dijo.

"No estaba del todo seguro, le pregunté al árbitro y me dijo que hubo contacto, por eso era fue fuera de juego", añadió. El colegiado noruego anuló el gol de Gvardiol porque ese roce, imperceptible a la vista pero detectado por el sensor que lleva integrado la pelota, colocaba a Mario Pasalic en fuera de juego, y a pesar de que también había tocado la pelota el portugués Renato Veiga.

Pese a la confusión, la revisión en el VAR terminó con el gol anulado en el añadido (90+13), cuando Portugal se había adelantado también en el descuento (90+4) por medio de Gonçalo Ramos. La épica de una Croacia abonada a las gestas en los últimos Mundiales, rozando una prórroga más y sobre la bocina, murió con la alta tecnología que ha cambiado el fútbol desde hace unos años.