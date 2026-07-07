Collina e Infantino salen en defensa del colegiado brasileño Raphael Claus

Referee Raphael Claus gestures during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 7 (PA Media/dpa/EP)

El principal responsable del arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, salió en defensa del colegiado brasileño Raphael Claus, tildado de "sospechoso" por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras expulsar al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Trump criticó el lunes al árbitro después de mostrar la roja al atacante del AS monaco tras una revisión en el monitor del VAR en el partido de los dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, pero la sanción de un partido fue congelada durante un año de prueba por el Comité de Disciplina de la FIFA, permitiéndole jugar en octavos ante Bélgica y generando mucha polémica.

Sin embargo, la FIFA emitió un comunicado en el que elogiaba a Claus como "uno de los árbitros profesionales más destacados del mundo y un valioso miembro del 'Team One' (el equipo de colegiados) de la Copa del Mundo", y recalcando que "a lo largo de su carrera, ha demostrado constantemente los más altos estándares de profesionalidad e integridad".

Pierlugi Collina recordó que Raphael Claus arbitra en su segunda Copa del Mundo tras la de Catar en 2022 y que "es un árbitro experimentado y muy respetado". "Mantenemos plena confianza en él como árbitro de confianza", advirtió el italiano.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien Trump llamó personalmente por esta tarjeta roja a Balogun, rindió un homenaje general a los árbitros sin mencionar a Claus por su nombre. "La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha sido un éxito abrumador y uno de los principales artífices de ello es nuestro fantástico grupo de árbitros: el 'Team One'", escribió en su perfil de 'Instagram'.

"El torneo está siendo arbitrado por los mejores del mundo, seleccionados mediante un riguroso proceso en el que se han tenido en cuenta sus habilidades, su coherencia y su calidad a lo largo de un período prolongado. Una vez más, reitero que debemos respetar a los árbitros y respetar las reglas que rigen nuestro deporte. Es muy sencillo y nunca se insistirá lo suficiente en ello: sin árbitros, no hay fútbol", sentenció el dirigente.