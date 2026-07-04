Jhon Arias, Colombia - Ghana, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Scott Winters

Colombia completa los octavos del Mundial

La selección cafetera avanzó con el 1-0 de Jhon Arias ante una Ghana que no tiró a puerta

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Colombia se quedó el último billete a octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar (1-0) este viernes a Ghana con el gol de Jhon Arias en el primer tiempo, un partido sin alardes pero tranquilo para los cafeteros, que se citan con Suiza.

Los de Néstor Lorenzo mantienen la ilusión y el potencial de hacer algo importante en el torneo que acogen Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio. Sin su mejor versión, al banquillo James Rodríguez en el descanso, Colombia superó a una Ghana que no tiró a puerta en el Arrowhead Stadium de Kansas.

El gol de Arias llegó al cuarto de hora después de un inicio accidentado, con lesiones de Jhon Córdoba y Marvin Senaya. Colombia se asentó antes y la entrada de Luis Suárez fue buen remedio porque peleó y centró el balón que supuso el 1-0. El equipo sudamericano quiso aprovechar su momento, con mucho empuje en la grada.

La euforia le duró poco a los de Néstor Lorenzo y Ghana conectó algo con Iñaki Williams y Antoine Semenyo, pero su mejor ocasión del partido sería un disparo desviado por poco de Thomas Partey en el primer minuto. Al otro lado, a Colombia le faltó puntería con Luis Díaz y ritmo en un James que fue señalado al descanso, aunque por él entró un Juan Fernando Quintero con buena chispa.

La reanudación volvió a ser cafetera pero de nuevo sin aprovechar una doble ocasión de Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez. Con cierta ansiedad, Luis Díaz cayó en fuera de juego en un gol que no subió al marcador y poco después perdonó un mano a mano claro rematando al cuerpo del portero. Entonces, el técnico Carlos Queiroz rotó a una Ghana inoperante pero con vida por lo corto el resultado.

En los de Néstor Lorenzo la responsabilidad fue para Quintero, dando a Colombia la capacidad de superar el intento de presión de unas 'Estrellas Negras' apagadas sin remedio en su adiós al Mundial. Colombia completó la ronda de octavos, con un duelo ante Suiza donde será favorita a llegar a cuartos, su techo hasta ahora y desde 2014.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: COLOMBIA, 1 - GHANA, 0. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Arias (Quintero, min.73), Lerma; James (Ríos, descanso), Luis Díaz (Campaz, min.90), Córdoba (Suárez, min.8).

GHANA: Ati-Zigi; Mensah, Opuku, Luckanssen, Senaya (Seidu, min.13); Yirenkyi (Adu, min.79), Partey, Sibo (Owusu, min.62), Semenyo; Ayew (Nuamah, min.79), Williams (Fatawu, min.62).

--GOL:

1 - 0, min.14, Arias.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Arias (min.12) y Ríos (min.78) por parte de Colombia. Y a Yirenkyi (min.49), Fatawu (min.66) y Seidu (min.76) en Ghana.

--ESTADIO: Arrowhead Stadium de Kansas (Estados Unidos).