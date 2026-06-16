01 June 2026, Colombia, Bogota: Costa Rica's Carlos Mora (L) and Colombia's Luis Diaz 'Lucho Diaz' battle for the ball during the International Friendlies soccer match between Colombia and Costa Rica at El Campin Stadium. Photo: Sebastian Barros/LongVisua - Sebastian Barros/LongVisual via / DPA

Colombia examina a la novata Uzbekistán

La subcampeona de la Copa América regresa a un Mundial ante la debutante que entrena el campeón del mundo Fabio Cannavaro

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colombia se enfrenta este miércoles (04.00 horario peninsular español del jueves 18) a Uzbekistán en el encuentro de la primera jornada del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un duelo en el que equipo sudamericano se presenta como claro favorito ante un rival que debutan en la gran cita de selecciones.

La selección 'cafetera' llega con ganas de brillar a esta Copa del Mundo, sobre todo después de su ausencia hace cuatro años en Catar, y con argumentos para intentar pelear por acercarse a los cuartos de final de hace ocho años en Brasil, aunque para ello debe empezar sin fallar ante un combinado uzbeco que se presenta como una incógnita.

Hace doce años, Colombia fue frenada por la anfitriona Brasil en la antepenúltima ronda, a la que llegó liderada por un joven James Rodríguez, cuyo torneo le terminó por catapultar al Real Madrid. El '10' sigue siendo uno de los referentes del equipo que entrena el argentino Néstor Lorenzo y afronta este Mundial como su posible 'último baile' con su país y a punto de cumplir 35 años.

El mediapunta estará rodeado de mucha calidad, sobre todo personificada en la figura del extremo del FC Bayern Luis Díaz, llamado quizá, tras su gran campaña en el conjunto bávaro, con 26 goles anotados, a ejercer el papel que tuvo Rodríguez en 2014 en una Colombia que presenta el aval también de su subcampeonato en la pasada Copa América para entrar en las quinielas reservadas para ser la selección revelación.

El conjunto 'cafetero' llega al Mundial tras aplacar cualquier atisbo de duda en sus dos últimos amistosos, saldados con victorias ante rivales modestos como Jordania (2-0) y Costa Rica (3-1), que enmendaron las derrotas en la 'ventana' de marzo ante potencias como Francia (3-1) y Croacia (2-1).

Pero ahora tendrá que oponer su favoritismo ante una Uzbekistán un tanto desconocida y número 50 del ranking mundial de la FIFA, que llega a su primer Mundial con ganas de brillar bajo el liderazgo del exfutbolista italiano Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro en 2006 y cuya experiencia puede servir a sus jugadores, con los que tan sólo lleva trabajando desde finales de 2025.

Los futbolistas uzbecos, casi todos en ligas menores, esperan no intimidarse por el escenario, el inmenso Azteca, ni pagar en demasía su falta de jugar al más alto nivel competitivo, con excepción de su gran referente, el defensa Abdukodir Khusanov, que juega en el Manchester City inglés, o la de Eldor Shomurodov, el capitán y máximo goleador de la historia de la selección, que juega en el Basaksehir turco.

El combinado asiático, que únicamente ha perdió ante la Catar de Julen Lopetegui en partido oficial en los últimos tres años y que se mantuvo invicta durante la clasificación, solo superada por la líder Irán, apelará a su condición física para tratar de arañar algo positivo en su sueño de pasar a los cruces. En su último amistoso, fue competitivo ante los Países Bajos y ya en octubre del año pasado también le dio batalla a Uruguay.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

UZBEKISTÁN: Yusupov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov y Shomurodov.

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Ríos; Luis Díaz, Arias, James Rodríguez; y Luis Suárez.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: Ciudad de México.

--HORA: 04.00/DAZN.