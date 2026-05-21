Cömert, Ricardo Rodriguez, Sow y Ruben Vargas entran en la convocatoria de Suiza para el Mundial

Archivo - 29 June 2024, Berlin: Switzerland's coach Murat Yakin substitutes Ruben Vargas during the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berlin. Photo: Sören Stache/dpa - Sören Stache/dpa - Archivo
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador suizo masculino de fútbol, Murat Yakin, ha incluido en su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Eray Cömert, central del Valencia CF; a Ricardo Rodriguez, lateral izquierdo del Real Betis Balompié; a Djibril Sow, centrocampista del Sevilla FC, y a Ruben Vargas, delantero también del Sevilla FC.
De los 26 jugadores elegidos por Murat Yakin para afrontar la cita mundialista del próximo verano en Norteamérica, 18 ya tienen experiencia en fases finales de selecciones y 17 de ellos incluso formaron parte del combinado nacional que disputó el Mundial de hace cuatro años en Catar.
"El capitán y jugador con más partidos internacionales, Granit Xhaka, junto con Ricardo Rodriguez, segundo con más internacionalidades, disputarán su cuarto Mundial, igualando así el récord que ostentaban Xherdan Shaqiri y Valon Behrami", indicó este miércoles la propia Federación Suiza de Fútbol (SFV) en su página web.
"Para Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria será su tercera participación en un Mundial tras sus participaciones en 2018 y 2022", añadió la SFV en el mismo comunicado de prensa. El portero Marvin Keller, los defensas Aurèle Amenda, Luca Jaquez y Miro Muheim, y los delanteros Cedric Itten, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Zeki Amdouni serán los ocho debutantes en un Mundial.
--LISTA DE SUIZA PARA EL MUNDIAL 2026.
PORTEROS: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient) y Marvin Keller (Young Boys).
DEFENSAS: Manuel Akanji (Inter de Milán), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05), Miro Muheim (Hamburger), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia) y Luca Jaquez (Stuttgart).
CENTROCAMPISTAS: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (AS Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa) y Fabian Rieder (Augsburg).
DELANTEROS: Ruben Vargas (Sevilla), Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley) y Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf).