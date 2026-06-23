19 June 2026, Mexico, Zapopan: Mexico's Jorge Sanchez and Mexico's Edson Alvarez and South Korea's Son Heung-min battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea at Guadalajara Stadium. Photo: Heuler A - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Corea del Sur y Sudáfrica se juegan su futuro

Al combinado asiático le basta un empate para ser segundo del Grupo A y los 'Bafana Bafana' necesitan la victoria

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan este miércoles (03.00 hora peninsular del jueves en España) en la última jornada del Grupo A del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, en un partido donde ambos conjuntos se juegan el pase a los dieciseisavos de final, con más urgencias para el equipo africano.

El combinado sudafricano disputará este encuentro clave después del empate (1-1) 'in extremis' contra Chequia en la segunda jornada, donde, en una buena segunda parte, salvó un punto con el gol de Teboho Mokoena desde los once metros a pocos minutos del final para mantener todavía opciones de clasificarse por primera vez para los cruces en una Copa del Mundo.

Sudáfrica se presenta ante la oportunidad de superar la fase de grupos de este evento, un logro que, en sus tres participaciones anteriores (1998, 2002 y 2010), se le escapó. Sin embargo, para que la selección que entrena el belga Hugo Broos registre el mejor resultado mundialista de su historia necesita sí o sí vencer a su próximo rival para sumar cuatro puntos, lo que le podría servir para acabar segundo dependiendo de lo que hagan los checos ante una México ya clasificada como primera.

Pero en caso de victoria del combinado centroeuropeo ante la coanfitriona, podrían entrar en juego los goles anotados, por lo que también tendrá que estar pendiente de lo que suceda a la misma hora en el Estadio Azteca. Cualquier otro resultado la saca de las matemáticas para estar entre las 32 mejores.

Y esta mayor urgencia puede favorecer a Corea del Sur, aunque esta tampoco debe olvidar que, pese a su mejor situación clasificatoria, no se puede relajar demasiado porque puede quedar eliminada del Mundial. Tras remontar y batir en su debut a Chequia (2-1), cayó por la mínima (1-0) ante México y no pudo certificar un billete que espera sellar ante los 'Bafana Bafana' para, por primera vez en su historia, estar en los cruces en dos Copas del Mundo consecutivas.

Con todo, el combinado surcoreano se encuentra en una buena situación para conseguir el objetivo y un empate le valdría para acabar en la segunda plaza, ya que tiene ganado el enfrentamiento directo con los checos, pero la derrota le condenaría a la eliminación si México pierde ante su público.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mofokeng, Adams; Appollis, Maseko y Makgopa.

COREA DEL SUR: Seung-gyu; Min-jae, Han-beom, Gy-hiuk; Moon-hwan, In-beom, Seung-ho, Young-woo; Kang-in, Heung-min y Jae-sung.

--ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG).

--ESTADIO: BBVA de Monterrey.

--HORA: 03.00/DAZN.