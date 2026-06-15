Archivo - Amad Diallo, Costa de Marfil - Europa Press/Contacto/David Blunsden - Archivo

Costa de Marfil tumba a Ecuador en el 90'

Diallo decidió tras un buen segundo tiempo africano y acercó los cruces ante una 'Tri' que perdonó en el primero

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Costa de Marfil venció (1-0) a Ecuador este domingo en un bonito encuentro de debut para ambas selecciones en el Mundial 2026, de menos a más el equipo africano para mandar en el segundo tiempo y llevarse tres puntos de oro con el gol de Amad Diallo en el 90'.

En el último minuto, los 'Elefantes', de regreso a la Copa del Mundo 12 años después, se llevaron el estreno dentro de un Grupo E que comparten también con Alemania y la débil Curazao. La tres veces campeona de África puso un pie y medio en dieciseisavos de final, un billete a los cruces que nunca consiguió, y bajó de la nube a una Ecuador que llevaba casi dos años sin perder un partido.

Un 0-0 muy atractivo dejó el primer tiempo en Filadelfia. Ecuador respondió a la vitola de aspirante a sorpresa del torneo con una fuerte puesta en escena, pero Costa de Marfil reaccionó poco a poco y generó también peligro. Con todo, a los puntos mereció más el cuadro sudamericano en el primer asalto, ya que se fue al descanso con dos balones al larguero, de John Yeboah y Alan Minda.

'La Tri' mordió en la presión arriba y, con las recuperaciones, rondó el gol que se resistió durante 45 minutos de nivel. La selección africana quiso imponer su físico, la presentación de Emerse Fae, pero más cerca de marcar estuvo Ecuador de inicio, con la leyenda Enner Valencia, aunque Costa de Marfil fue creciendo.

Un disparo mordido de Bazoumana Touré salió por poco y, replegada en exceso la zaga ecuatoriana, Elye Wahi llegó a rematar en área pequeña. El problema para los de Sebastián Beccacece fue la profundidad de Yan Diomandé, que ganó una y otra vez en el desborde a todo un campeón de la Premier inglesa como Piero Hincapié.

ECUADOR PERDONA Y COSTA DE MARFIL LO GANA

Se recuperó 'La Tri' con esos dos largueros pero, antes del descanso, cuando empezaron a llegar las amarillas a los 'Elefantes', Nicolas Pépé no aprovechó otra llegada por banda derecha y Wilfried Singo se atrevió incluso con una chilena. Esa inercia africana fue la que marcó la reanudación, a pesar de otro poste de Valencia, algo escorado. Los de Emerse Fae rozaron el 1-0 con Wahi al larguero.

Pese a estar amonestados, Seko Fofana y Kessié terminaron de hacerse con el centro del campo, anulado Moises Caicedo, y con los cambios, Costa de Marfil aumentó su peligro, aún percutiendo Diomandé a pesar de pasarse a la banda izquierda. Gracias también a la recuperación arriba, Ecuador volvió a asomar, con un potente disparo de Gonzalo Plata, camino a los últimos 15 minutos.

La sucesión de ocasiones no parecía impedir que llegase el primer 0-0 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A balón parado intentó las últimas el cuadro americano, pero fue Costa de Marfil quien rompió el empate en el minuto 90, derrota ecuatoriana 20 partidos después. Una tremenda carrera de Singo, justo desplazado al lateral por los cambios, encontró a Diallo al borde del área y el del Manchester United mandó el balón a la red con mucha calidad.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: COSTA DE MARFIL, 1 - ECUADOR, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Doué (Kossounou, min.89), Singo, Agbadou, Konan; Diomande, Seko Fofana (Sangaré, min.77), Kessié, Touré (Diallo, min.56); Pépé (Inao, min.77) y Wahi (Bonny, min.56).

ECUADOR: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Minda (Angulo, min.56), Alan Franco (Porozo, min.62), Caicedo, Vite; Plata, Yeboah (Preciado, min.63) y Valencia (Rodríguez, min.77).

--GOL:

1 - 0, min.90, Diallo.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó a Seko Fofana (min.28), Kessié (min.38) y Doué (min.40) por parte de Costa de Marfil. Y a Porozo (min.73) en Ecuador.

--ESTADIO: Filadelfia.