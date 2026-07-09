Courtois: "La gente se ha equivocado con Bélgica"

Thibaut Courtois - Dirk Waem/Belga/dpa

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección de Bélgica Thibaut Courtois avisó de que "la gente ha tenido un poco de equivocación" con su equipo, rival de España en cuartos de final del Mundial, aunque para el cruce del viernes reconoció el favoritismo del rival.

"Es un partido especial, difícil para nosotros, España es favorita, eso está claro. Ya me han llegado muchos mensajes de que esta vez no van conmigo, haremos todo para intentar ganar", afirmó en el día de atención a los medios en Los Angeles (Estados Unidos).

"Están jugando bien, todavía no han encajado, la seguridad de todo el equipo y con Unai, está haciendo un gran trabajo. Para nosotros será primero intentar hacer un gol y después no encajar. Hay que estar 100% o más concentrados a no darles espacios", dijo.

Courtois apuntó que Bélgica también ha tenido una buena trayectoria pese a las críticas que recibió en algún partido. "La gente ha tenido un poco de equivocación con nosotros. Hemos visto que Egipto también es un rival duro, el segundo partido contra Irán no jugamos mal, es fácil decir que no hay ritmo. El tercer partido lo llevamos bien y los otros dos han sido más abiertos", explicó.

"España es favorita como Francia, Argentina, Inglaterra, se está cumpliendo. Es un poco lo que es España, con fútbol, tener la posesión y es un equipo intenso. Si ganas el balón te hacen presión, ahí está la clave de buscar un espacio rápido, luchar con nuestro juego, que es diferente al de España", admitió.

Además, el meta del Real Madrid fue preguntado por encontrarse con Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal. "No son solo ellos dos. España tiene mucha calidad en el centro del campo. El gol contra Portugal es un poco eso, el juego rápido que tienen, buscar los huecos. Lamine es Lamine, sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno, los pases al hueco", confesó.

"Hay que estar cerca de él y defender dos contra uno. Es una estrella. Todavía no tenemos el plan, no creo que nos podemos cegar solo en Lamine, España tiene otras muchas virtudes", añadió, a la espera de los últimos entrenamientos previos al cruce.

"Están defendiendo muy bien. Cucurella es un gran jugador. Tenemos que intentar, cuando él se marcha arriba y recuperamos el balón, aprovechar la espalda ahí, pero vuelve rápido con todo el equipo. Va a ser un partido duro, todavía no ha encajado un gol y es lo primero que tenemos que hacer", terminó.