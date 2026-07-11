Courtois: "Puede que haya sido mi último partido con Bélgica"

Thibaut Courtois - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección de Bélgica Thibaut Courtois confesó que quiere descansar un año como internacional y si su federación no lo acepta puede que este viernes haya sido su "último partido", al tiempo que explicó la lesión cuando sentía que "podía parar a España" y la sustitución que decidió su entrenador.

"Le dije al médico que podía tener una pequeña lesión, podía seguir sin golpear en largo. La decisión del míster es cambiarme porque no estaba al 100%, quería aguantar cinco minutos para ver, me ha cambiado y no pasa nada, ante todo hay que anteponer al equipo", dijo en zona mixta después del duelo de este viernes en Los Ángeles.

El buen portero del Real Madrid dejó el césped del SoFi Stadium en el minuto 70, y Senne Lammens no estuvo acertado en el definitivo 2-1 de Mikel Merino en el 88'. "Estaba un poco triste por quitarme en un partido tan importante, donde me estaba sintiendo bien, sentía que podía parar a España. Todo era posible hasta el final con ese empate", apuntó, defendiendo a su compañero.

Courtois apuntó que Rudi Garcia les felicitó por "plantar cara a España, luchar hasta el final", antes de ser preguntado por si llegará al Mundial 2030. Ahí, el meta del Real Madrid sorprendió con la necesidad de parar. "Estoy un poco en la duda de si seguir con la selección o no. Me gustaría descansar un año con la selección y después jugar las eliminatorias y la Eurocopa", dijo.

"Es algo que hay que hablar con la dirección, con la selección, si ven el plan o no. Si no es así, puede que haya sido mi último partido con la selección. Sería bonito el Mundial de España, es una casa para mí, pero cuatro años son muchos", añadió.

El de Bree recordó que no se lesiona "tanto" y lo achacó a que "el fútbol ha cambiado". "Hoy he tenido que golpear 30 veces en largo, un golpeo de máxima tensión. Al final, en algún momento, tu músculo no aguanta. Son muchos partidos y por eso ha pasado. Si me puedo manejar un poco mejor el año puedo tener cien por cien disponibilidad para el Real Madrid", insistió.

Finalmente, el meta belga valoró la próxima campaña con el reencuentro con José Mourinho. "Es un gran entrenador, le tuve en el Chelsea, le guardo cariño. El club se ha puesto manos a la obra de traer jugadores nuevos, ahora tenemos que devolver esa confianza", terminó.