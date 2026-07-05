Cristiano: "Siempre veo a España como equipo, son muy buenos"

Cristiano Ronaldo, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/David Ballering Ii
MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delantero de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo aceptó que está disputando su "último Mundial", después de varias preguntas sobre el tema, y afirmó "siempre" ve a España "como equipo", más allá de Lamine Yamal, por lo que espera un cruce de octavos de final "muy duro" y que confía no sea su "último partido".
"Se trata de disfrutar al máximo de mi último Mundial. Sí, va a ser mi último Mundial, y ojalá que no sea mañana mi último partido, así me podéis seguir intentando matar un poco más", dijo este domingo en rueda de prensa en Dallas (Estados Unidos), en la previa al derbi ibérico por un puesto en cuartos de final.
El capitán de Portugal elogió a 'La Roja' y reconoció el cariño que siente por el país vecino. "Tengo un cariño especial por España, tengo casa, amigos, negocios, mi familia es casi española. España es siempre candidata a ganar lo que sea. Sabemos que mañana son favoritos porque ya ganaron esta competición", afirmó.
"Tienen más títulos que Portugal, pero es una competición diferente. Hay cansancio, hay lesiones, el ambiente, es un buen partido, me encanta jugar contra España porque mi récord contra España es bueno. Quien tenga los mejores detalles ganará, yo tengo sensación que vamos a ganar", añadió.
Por otro lado, a sus 41 años, Cristiano bromeó sobre lo más difícil de afrontar en su larga carrera. "Se trata de hablar con ustedes (los periodistas), con algunos... Jugar a los 41 años ha sido una buena experiencia. Para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas. Y todo lo que he hecho en mi carrera ha sido adaptarme. Ya no soy el jugador que era, pero nada ha cambiado. Sigo marcando goles y espero marcar mañana", afirmó.
"Si no lo hago, espero que lo haga algún compañero y que podamos avanzar. Poder avanzar, jugar contra un gran equipo, y sería genial ganar mañana. No estoy tan mal, ya he hecho tres goles, otros hicieron más, porque están muy bien, pero yo no estoy mal. A ver si gano mañana y marco un gol", dijo.
"Independientemente de lo que pase mañana, Cristiano saldrá de aquí con la conciencia tranquila, porque he dado todo lo que tenía. Mi pasión, jugar tantos años, no fue por necesidad. Es la pasión. Juego porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase mañana estaré feliz. No puedo poner presión sobre mí mismo, llegar al final de mi carrera y decir 'tienes la obligación de ganar'. Es disfrutar cada partido, el Mundial, y creo que no estoy tan mal", insistió.
Por otro lado, Cristiano fue preguntado por Lamine Yamal y un consejo para la nueva estrella del fútbol español. "Es un jugador con mucho futuro. Sinceramente, no he visto ningún partido de España, vi un poco del primero contra Cabo Verde. Pero es un jugador que tiene futuro. Lo está haciendo muy bien y tendrá un futuro brillante. Pero, en mi opinión, yo siempre veo a España como un equipo. Son muy buenos, juegan muy bien y será muy duro", apuntó.
"Si le prestas atención a las críticas, estás perdido. Es normal. Es vuestro trabajo. Lo entiendo perfectamente. Hay críticas constructivas y otras para intentar matarte. Es parte del trabajo. En su caso (Lamine) si quiere tener una larga carrera, tiene que enfocarse en la gente, la pasión de un estadio, estar enganchado con la gente que tiene pasión por ti y tú tener pasión por lo que haces. Hay momentos difíciles, pero eso es parte del ser humano. En el fútbol hay crítica, a veces es más difícil pero es parte de nuestro trabajo", añadió.
Además, Cristiano recordó su compromiso con Portugal, al ser preguntado por si es sustituido contra España como ocurrió contra Croacia con el partido en contra. "Ha sido así desde que me uní a la selección nacional a los 18 años y eso no va a cambiar. Siempre estoy ahí, en cuerpo y alma. Juegue o no, siempre tendré un papel importante. Me retiraré, como dije hace unos años, cuando yo quiera. No cuando ustedes quieran. Creo que es una pérdida de tiempo hacer siempre la misma pregunta. No quiero llamar la atención sobre eso; lo más importante es que juguemos bien mañana y tengamos fe en que pasaremos de ronda", terminó.