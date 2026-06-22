Croacia y Panamá enfrentan sus urgencias en Toronto

Luka Modric of Croatia looks on during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Croatia at Dallas Stadium on June 17, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Croacia y Panamá se enfrentan este martes en Toronto, madrugada del martes al miércoles en España (01.00 horas/DAZN), en la segunda jornada del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido en el que ambas están obligadas a ganar para evitar que se complique su futuro mundialista.

El siempre competitivo combinado balcánico, finalista en Rusia 2018 y tercer clasificado en Catar 2022, no pudo empezar con buen pie su aventura en Norteamérica. En su debut en Texas, sucumbió ante Inglaterra (4-2) a pesar de que consiguió neutralizar en dos ocasiones las ventajas británicas antes del descanso con tantos de Martin Baturina y Petar Musa.

Los de Zlatko Dalic no pudieron contener el asedio del equipo de Thomas Tuchel en la segunda mitad, que descargó toda su munición para refrendar su candidatura. Solo Dominik Livakovic, con siete paradas, evitó que la diferencia fuese aún mayor.

Ahora, los croatas llegan a la segunda cita casi sin margen de error pero confiados en que la derrota frente a Inglaterra haya sido solo un tropiezo en el camino. De hecho, antes de la cita, atesoraban una racha de ocho encuentros sin perder entre junio de 2025 y marzo de 2026, momento en el que quedó interrumpida por las derrotas en amistosos ante Brasil y Bélgica.

De nuevo, el combinado ajedrezado se encomienda al veterano Luka Modric, que a sus 40 años sigue siendo el motor del equipo, y a otros jugadores experimentados como Mateo Kovacic o Ivan Perisic. El objetivo: quitarle el balón a la selección centroamericana.

Mientras, Panamá, dirigida por el español de origen danés Thomas Christiansen, se presenta en el duelo en el BMO Field de Toronto dispuesta a dar la campanada para tratar de sobrevivir en su segunda participación en la Copa del Mundo. En su anterior aventura, en 2018, se quedó en la fase de grupos.

Igual que Croacia, los 'Canaleros' cayeron en su estreno la semana pasada ante Ghana (1-0), donde solo un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 les hizo hincar la rodilla. Ahora, el equipo recupera al centrocampista Adalberto Carrasquilla para, en los dos partidos que restan de primera fase, tratar de conquistar el primer triunfo mundialista de su historia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Harvey, Bárcenas; Martínez, Rodríguez y Waterman.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic, Perisic; Baturina, Sucic y Budimir.

--ÁRBITRO: Pierre Atcho (GAB).

--ESTADIO: Toronto.

--HORA: 01.00/DAZN.