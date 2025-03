El CSD busca "que FIFA entienda que España tiene 13 ciudades que quieren ser sede del Mundial 2030"

Rodríguez Uribes destaca la "ventaja" de Vigo por tener casi acabada la reforma de Balaídos y un proyecto para ampliar aforo

MADRID/VIGO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha reiterado este miércoles su plan de que haya 13 estadios en territorio nacional durante el Mundial de fútbol masculino de 2030, recalcando que "Vigo debe estar" junto a Valencia y buscando "que FIFA entienda que España tiene 13 ciudades que quieren ser sede".

Así lo ha declarado ante los periodistas durante una visita a Abanca Balaídos, acompañado del alcalde vigués Abel Caballero. Uribes ha afirmado que la ciudad olívica representa "como muy pocas" la comunión entre dos países como España y Portugal, ambos organizadores de ese Mundial junto a Marruecos; y que además de esta "razón poderosísima", tiene la ventaja de finalizar pronto la reforma del estadio del RC Celta, mientras que otras ciudades tienen que construir desde cero.

"Yo no hablaría de suplentes, tienen que estar titulares. Yo creo que hay que hacer camino con las 13 sedes y efectivamente ver si las 13 al final cumplen. Quién cumple, quién no cumple, y apostar por las 13. No debemos hablar de suplentes. Al contrario, creo que aquí son todos titulares y Vigo tiene que ser titular. Y Valencia también. Valencia tiene que hacer el estadio, tiene todavía un desafío mucho mayor. Pero si lo hace, pues por supuesto la tercera ciudad de España me parece que debe ser sede el Mundial", ha comentado el presidente del CSD.

Luego ha dicho que "es una opción" distribuir los partidos en esas hipotéticas 13 sedes. "Yo ya he hablado con FIFA. Es verdad que es muy pronto, pero nosotros como país tenemos que apostar por las máximas sedes, por vertebrar el país. Decía al principio que no es solo un gran evento deportivo; es un proyecto de Estado, de país, que estén representadas las ciudades fundamentales", ha subrayado Uribes.

"Tenemos un país con unas grandes comunicaciones en transporte, hoteles, etc. Esta ciudad es una ciudad maravillosa también para estar", ha indicado antes de elogiar "la comunicación" gallega con Oporto". "Vamos a apostar por las 13. Y luego veremos si efectivamente de las 13 hay alguna que en algún momento no llega. Pero bueno, eso será fruto de la propia responsabilidad de cada sede y de cada club. Creo que tenemos que apostar por las 13 y que FIFA entienda que España tiene 13 ciudades, 13 clubes, que quieren ser sede", ha insistido.

Tras recordar que la candidatura de Vigo presentó la posibilidad de llegar a 45.000 espectadores de aforo (43.000 netos), Uribes ha prometido que el CSD va a "seguir hablando" tanto con la FIFA como con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para lograr que España tenga 13 sedes e incluya por tanto a Vigo y a Valencia.

De hecho, ha señalado que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en un reciente encuentro mostró "una actitud más favorable". "Voy a tratar de persuadirle de que tenemos que estar unidos. También porque Vigo es una gran ciudad", ha recalcado Uribes, para añadir que la determinación del CSD y del Gobierno "es absoluta" para llegar a esas 13 sedes.

AYUDA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA

Así, Uribes ha repetido que el CSD no prevé aportar económicamente para las reformas de los estadios, "para ninguno". Sí ha resaltado que habrá apoyo para cuestiones de organización del Mundial por ser "un proyecto de país" equivalente "a unos Juegos Olímpicos". Igualmente, ha pedido "transparencia" a la RFEF en su elección porque "al final, no pueden ser decisiones discrecionales" sino "justificadas".

VIGO CUMPLE LOS REQUISITOS

Por su parte, el alcalde Abel Caballero ha vuelto a defender que la ciudad cumple los requisitos para ser sede del Mundial: está a punto de concluir la reforma del estadio, tiene un proyecto para ampliar el aforo hasta 45.000 personas y no tiene problemas de financiación. Por ello, ha vuelto a reclamar a la RFEF que haga públicos los criterios que siguió para elegir las sedes, y ha reiterado que no descarta acudir a los tribunales para tener esa información.

Además, ha vuelto a criticar que el 'conselleiro' Diego Gago hubiera aludido a la supuesta falta de influencia por parte del gobierno local vigués para lograr ser sede. "Esperemos a ver qué es lo que decide la RFEF (...), lo cierto es que su presidente cada vez dice una cosa distinta para justificar que no seamos sede", ha apostillado Caballero.

"Parece que la Federación comienza a titubear con respecto a su decisión inicial. Yo quiero dar un tiempo. Tomaremos las decisiones políticas cuando llegue el momento (...), que lo piense un poquito Louzán", ha zanjado el regidor de Vigo tras las palabras de Uribes.