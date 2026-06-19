Cubarsí: "Tenemos las pilas cargadas para dar un buen nivel y traer la victoria ante Arabia Saudí"

Pau Cubarsi of Spain controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Pau Cubarsí advierte que están ya con "las pilas cargadas para dar un buen nivel y traer la victoria" ante Arabia Saudí en el segundo partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para el que necesitarán "sobre todo dar un poco más de rapidez al balón", mientras que, por otro lado, no le dio importancia a lo que pueda jugar Lamine Yamal porque cuentan con "una plantilla magnífica" ni donde lo haga Pedri González, "un jugador espectacular que puede jugar en todas las posiciones".

"No venimos de jugar un gran partido, pero ya creo que tenemos las pilas cargadas y con muchas ganas de jugar, de demostrar, de dar un buen nivel y traer la victoria, que yo creo que es muy importante", advirtió Cubarsí en rueda de prensa en el campo base de Chattanooga (Estados Unidos).

El central remarcó que en el equipo "nunca" tienen "dudas". "Sabemos del nivel que tiene la plantilla y hay que confiar siempre. Al final venimos de 32 partidos invictos, de un gran trabajo años anteriores y no podemos bajar de esta dinámica. El fútbol ya sabemos cómo es, a veces te da alegrías y a veces no tantas, pero creo que tenemos que seguir con la misma dinámica", subrayó.

El catalán cree que, "a lo mejor", para este segundo partido ante Arabia Saudí necesitan "un poco más de más de garra y más de ambición de cara a gol, pero sobre todo dar un poco más de rapidez al balón para cansar más al rival y encontrar más espacios". "Yo creo que tenemos que hacer lo mismo pero con un puntito más de intensidad", remarcó.

"Creo que tenemos que dar un paso adelante como íbamos haciendo estos últimos años y sí que hay que hay que darlo todo porque al final es como una final, creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido y que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre. Intentaremos ganar y darlo todo", agregó al respecto.

Cubarsí no esconde que en el equipo saben que tienen que "mejorar algunas cosas", pero tampoco olvida que "algunos partidos te pueden salir mejores o peores". "Ahora mismo estamos estudiando Arabia, pero sobre todo nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que somos los importantes y si estamos bien y tenemos rapidez en el juego, creo que va a salir un gran partido", apuntó el jugador del FC Barcelona.

Preguntado por las palabras de Lamine Yamal diciendo que aún no se ve para jugar 90 minutos, le restó importancia porque tienen "una plantilla espectacular, magnífica" en la que "todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel". "Todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar, nos ayudará al máximo, pero los que le pueden suplir, lo harán igual de bien o mejor", indicó.

"Creo que todos los jugadores que estamos aquí tenemos unas ganas tremendas y espectaculares de jugar. (A Lamine) No le gusta estar lesionado, pero yo creo que él tiene la cabeza muy bien puesta y ya sabe cómo se siente su cuerpo, y si él se siente bien y el míster le da la oportunidad de jugar, ya sabemos que va a salir y va a rendir espectacularmente", añadió del extremo.

El central también habló de otro compañero como Pedri González y su mejor posición en el campo, más adelantada en la 'Roja' que en el Barça. "Pedri es un jugador espectacular que puede jugar en todas las posiciones. Si Luis (De la Fuente, seleccionador) ve conveniente que juegue en esa posición, pues será por algo. Yo creo que nos ayuda en las dos partes que juegue porque es un jugador espectacular y de los mejores del mundo", zanjó.

"SOY UN CHICO TRANQUILO, LLEVO BIEN LA PRESIÓN"

Cubarsí confesó su felicidad por haber cumplido "un sueño de bien pequeño" al jugar ante Cabo Verde. "Tenía con muchas ganas y lo tenía apuntado en mi libreta, la verdad que fue una sensación espectacular. Por el resultado me quedo un poco cabizbajo, pero ya sabemos de las capacidades que tenemos todo el equipo y las ganas que tenemos de ganar", expresó.

El defensa sintió "orgullo" de sí mismo en ese debut. "Yo creo que todos pensamos lo mismo, que aunque sea el primero, el segundo o el último Mundial, es una cosa espectacular poder estar ahí. Y sobre todo pienso en mi familia y en todo el recorrido que he hecho para estar ahí. La verdad es que nunca imaginaría que tan joven estaría aquí y estoy con muchas ganas de demostrar mi nivel", puntualizó.

En este sentido, habló de la presión que supone el máximo nivel y con la que personalmente está "a gusto". "Estoy jugando en la mejor selección que hay y, sobre todo, en el mejor club del mundo. La presión es diaria, pero la llevo bastante bien, soy un chico tranquilo, siempre me intento fijar en las personas que me pueden aportar algo positivo y, sobre todo, ser yo mismo, como lo llevo haciendo todos estos años. Así seguro que la cosa irá bien", recalcó el jugador blaugrana.

En la campeona de Europa, compite con Aymeric Laporte, Eric García y Marc Pubill por un puesto en el once, unos centrales que considera "todos espectaculares, con un nivel increíble". "Ahora estoy jugando más con Aymeric y la verdad que me ayuda bastante porque tiene un poco más de experiencia que yo y me ayuda bastante en algunas situaciones del juego. Yo también intento ayudarle en alguna acción y nos corregimos mutuamente, los dos nos aportamos seguridad mutuamente", afirmó de su pareja en el centro con el hispano-francés.

También es feliz de estar con Eric García, con el que ya convivió en los Juegos Olímpicos de París de 2024. "Siempre me ayuda dentro del campo, pero sobre todo fuera. Tenemos una gran relación también porque llevamos todo el año juntos", confesó Cubarsí, que no se olvida de las personas que le ayudan "siempre a ser mejor persona y a ser mejor jugador".

Finalmente, el catalán bromeó sobre el incidente vivido por el delantero Borja Iglesias, al que un vigilante de seguridad no dejó entrar en el hotel de concentración a la vuelta del día libre por no reconocerle. "Sí que ha habido alguna pullita cuando ha salido el vídeo de que no le dejaban entrar, pero aún no le hemos apretado como le tendríamos que apretar", aseguró con una sonrisa el central de 19 años.