Cucurella: "Prefiero jugar mal y ganar, que jugar bien e irnos de vacaciones"

21 June 2026, US, Atlanta: Spain's Marc Cucurella celebrates his side's fourth goal during the 2026 FIFA World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium. Photo: -/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa - -/Nexpher via ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral de la selección española Marc Cucurella admitió que lo más importante es que deben "competir hasta el final", más allá de jugar mejor o peor, prefiriendo hacerlo "mal y ganar" que "bien" y ser eliminados del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y afirmó que si este jueves ante Austria, un choque que calificó como "una final", están a su "nivel" tendrán "muchas opciones" de pasar a los octavos de final.

"Por supuesto (que se puede ganar si jugar tan bien). Yo prefiero jugar mal y ganar el partido, que jugar bien e irnos de vacaciones. Hay días que no va a salir nuestro mejor fútbol, pero el equipo tiene que competir hasta el final y que lo más importante es que el equipo gane, pasar de ronda, que al final luego nadie se acordará si hemos jugado un partido o dos bien si llegamos a ser campeones, que es lo más importante", aseguró Cucurella a los medios antes del entrenamiento.

Sobre el duelo ante Austria, recordó que tendrán que estar atentos a las "transiciones" de su rival. "Tenemos que mover el balón rápido que quizás es lo que nos ha faltado estos últimos partidos y sobre todo hacer un gran partido que es lo que todos queremos", apuntó el lateral izquierdo, que sabe que "todos los partidos son diferentes".

"Creemos que hemos preparado bien el partido, hemos hecho una gran semana y estamos con ganas de que llegue ya el partido", advirtió. "Sabemos lo que tenemos que hacer, pero al final los otros equipos también juegan, tienen grandes jugadores y están aquí por méritos propios. Intentaremos hacer un gran partido y creo que si estamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones de pasar", añadió al respecto.

El defensa de la 'Roja' ve "bien" de energía al equipo y ya aclimatado a todo lo que supone viajar de una sede a otra. "Ya llevamos tiempo aquí y nos adaptamos un poco. Sabemos que quizás es un poco menos de lo normal estos viajes y las largas distancias, pero eso no es excusa porque todo el mundo tiene que viajar, todo el mundo ha jugado muchos partidos esta temporada. Con ilusión todo se olvida y mañana para nosotros es una final, el partido quizás más importante del año", confesó.

Cucurella dejó claro que Lamine Yamal "está muy bien". "Ojalá que pueda hacer un gran partido, nos ayude y que marque otro gol como el que hizo contra Arabia. Todo lo que sea recuperar compañeros y estar todos a nuestro máximo nivel es lo más importante", subrayó.

El internacional, que le cierra la puerta en el equipo a Alejandro Grimaldo, recordó que "la buena o mala suerte" que hay en la campeona de Europa es que todos los jugadores convocados son "titulares" en sus equipos y que cada uno tendrá su oportunidad. "Hay que estar siempre preparados y llevarlo con la mejor naturalidad posible. Y al que le toque jugar apoyarle, y al que no, pues sabe que los compañeros van a estar ahí. Todos en algún momento vamos a ser importantes y todos deseamos lo mejor, que es que gane el equipo, que pase hasta la última ronda, y eso es lo más importante", remarcó.

Por último, a la afición, el nuevo jugador del Real Madrid les pidió que les sigan "apoyando como vienen haciendo estos últimos años" porque el equipo va a dar su "mejor versión". "Tenemos muchas ganas de hacer algo importante, que confíen en este equipo, que creo que nos los hemos merecido, y que va a ser un gran partido", remarcó.