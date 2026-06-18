Cucurella: "Quizás con el susto de Cabo Verde nos hemos puesto en alerta"

Marc Cucurella of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española de fútbol Marc Cucurella remarcó este jueves que se está viendo en este Mundial que "ningún partido está siendo fácil" y dejó claro que "quizás el susto" recibido con el discreto estreno ante Cabo Verde les sirve para ponerse "en alerta" y que deben dar "el cien por cien" en cada partido, empezando por el duelo del domingo ante Arabia Saudí.

"Todo el mundo queríamos ganar, pero ya se está viendo, no sólo nosotros, que ningún partido está siendo fácil, que todos los equipos que han venido aquí es porque tienen talento. Yo creo que lo más importante es que quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar de cara a puerta, pero está también bien que nos pase quizás en el primer partido, porque quizás te pasa en otra ronda y te vas para casa", señaló Cucurella en rueda de prensa con la selección.

Ahora, esperan con "muchas ganas" el partido del domingo ante Arabia Saudí. "Sabemos lo que fallamos y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos tres puntos", apuntó. "Esperamos un partido sobre todo parecido al de Cabo Verde, contra un equipo muy bien preparado", añadió al respecto.

"Está claro que todo el mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado haciendo el mismo fútbol, quizás se hubiese olvidado todo y hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí y que tenemos que estar al cien por cien concentrados en todos los partidos, dar nuestra mejor versión porque cualquier selección es una victoria", recalcó.

El catalán insistió en que no es nada fácil estar aquí" y que les ha venido "bien esta vuelta a la realidad" y saber que lo que hicieron en la Eurocopa ", de que lo que hicimos en la Euro "de ganar todos los partidos no iba a ser lo mismo". "Fue un gran mes nuestro, pero no era quizás la realidad. Ahora estamos con muchas ganas de enfrentar ese partido, de sacar nuestra mejor versión y conseguir esos primeros tres puntos", subrayó.

"Está claro que no hemos empezado como deseábamos todos, pero esto es largo y el domingo tenemos un partido muy importante. Ojalá podamos conseguir nuestra primera victoria y a partir de ahí crecer", reiteró el nuevo lateral del Real Madrid.

Y en comparación con el grupo que había en 2024 en la Eurocopa de Alemania, resaltó que "sobre todo lo más importante es que la base sigue estando aquí", y que es "parte del proceso" que haya jugadores diferentes. "Lo más importante es que el grupo sigue siendo el mismo. Venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo y creo que lo que más nos aporta es que hay jugadores que ya vienen con más experiencia que en la Eurocopa", advirtió.

"Teníamos a jugadores como por ejemplo Lamine (Yamal), Nico (Williams) y compañía que quizás era su primer gran torneo, y ahora ya vienen después de dos temporadas a su máximo nivel, disfrutando cosas importantes con sus equipos y creo que el equipo está más maduro y con más ambición. Cuando ganas un trofeo siempre quieres más y en este caso venimos con ganas de hacer un gran papel aquí", sentenció el internacional.