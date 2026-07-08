Dalic deja la selección de Croacia

23 June 2026, Canada, Toronto: Croatia Coach Zlatko Dalic is pictured ahead of the 2026 FIFA World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia Toronto Stadium. Photo: Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa - Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA / DPA

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico bosniocroata Zlatko Dalic dejño este miércoles la selección de Croacia después de casi nueve años en el cargo, desde octubre de 2017, cerrando un "exitoso capítulo" en el que el combinado balcánico fue finalista del Mundial de Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022.

"Una llegada humilde. Un viaje inolvidable. Una despedida orgullosa. Tras casi nueve años, el seleccionador Zlatko Dalic ha decidido cerrar su increíblemente exitoso capítulo con Croacia", anunció el combinado balcánico en sus redes sociales.

El entrenador de Livno, de 59 años, se despide después de la eliminación del combinado ajedrezado dijera adiós en dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, que también fue el último servicio del veterano centrocampista Luka Modric, bandera de una generación dorada.

Y es que Dalic, que llegó al cargo en octubre de 2017, ha sido el director de un ciclo fructífero para Croacia, que fue subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercer en el Mundial de Catar en 2022, además de también llegar a la final de la Liga de Naciones 2022-23. Antes, de

"Seleccionador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable para luchar por Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Los resultados hablan de tus virtudes como entrenador. El respeto que has ganado de tus jugadores, el personal y los oponentes dice mucho de la persona que eres", agradeció la federación croata.