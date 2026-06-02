Dani Olmo: "El calendario no es excusa para un Mundial"

Dani Olmo and Borja Iglesias of Spain during the training session of the Spain National Football Team at the pre-FIFA World Cup training camp at the Football City (Ciudad del Futbol) on May 31, 2026, in Las Rozas, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 2 (EUROPA PRESS)

El centrocampista de la selección española Dani Olmo aseguró este martes que el largo calendario "no es excusas" a la hora de afrontar algo como un Mundial y que cree que todos los internacionales llegarán "al cien por cien preparados" para una cita que, para el delantero Ferran Torres, conlleva "presión" por representar también la ilusión de la afición.

"Para un Mundial no es excusa, da igual jugar 30, 40, 60 partidos. Yo personalmente he tenido un poco de tiempo también para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien física y mentalmente para lo que viene", señaló Olmo durante el acto de presentación de 'Supradyn' como patrocinador de las selecciones españoles.

El catalán insistió en que "no hay excusa" por el posible cansancio porque ve que "el equipo llega en muy buen estado". "Hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien, llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al cien por cien preparados", advirtió.

Uno de esos 'tocados' es su compañero de equipo en el FC Barcelona Lamine Yamal, al que ve "bien". "Está entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que van un buen proceso por lo que tengo entendido. Lo celebramos y nosotros a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, contentos de que vayan por el buen camino", apuntó.

Junto a Dani Olmo, estuvo en este acto el extremo canario Yéremi Pino, que celebró "la suerte" de contar con la confianza del seleccionador Luis de la Fuente y no le dio importancia a jugar o no. "Si estoy para jugar de titular o estar de suplente, estaré para dar lo máximo de mí y eso es lo que me pone contento. Estoy contento de estar aquí y aportar mi granito de arena siempre", confesó.

El jugador del Crystal Palace viene de ganar la Conference League con el conjunto inglés, un momento especial para él que pudo compartir con sus seres queridos. "Tuve la suerte de que estaban allí, presentes en el campo, y pude compartir una victoria grande después de un año para mí complicado. Fue un cambio de aires muy drástico para mí y la verdad es que tenerlos ahí me hizo muy feliz", relató el exjugador del Villarreal CF.

Por su parte, durante la presentación del patrocinio de Tinto de Verano de La Casera, el delantero Ferran Torres admitió que "es verdad que hay presión" a la hora de jugar este Mundial. "No lo vamos a negar, representamos la ilusión de todo un país y nosotros, desde que somos niños, lo hemos soñado", expresó.

"Tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta porque al final nos gusta asumir riesgos y hacer felices a la gente y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa copa a España", añadió el valenciano.

A su lado, el lateral Pedro Porro coincidió con él, aunque considera que "es una presión muy bonita porque detrás de ti tienes todo un país con esa ilusión". "Yo pienso que también ellos se merecen una gran alegría por parte de nosotros", sostuvo el jugador del Tottenham inglés.