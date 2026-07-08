Dani Olmo: "Siempre he tenido que demostrar constantemente lo que soy"

Dani Olmo y Lamine Yamal - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

"Atacamos todos y defendemos todos"

El internacional celebró su rol titular con España y elogió el torneo de Pedri y Lamine Yamal

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Dani Olmo confesó que "siempre" en su carrera le ha tocado demostrar "constantemente" su calidad para ganarse un puesto en el once, como parece haber logrado en el Mundial 2026 antes del cruce de cuartos de final contra Bélgica, al tiempo que defendió el papel de Pedri y Lamine Yamal.

"Siempre en mi vida o en mi carrera deportiva, siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy pero no es ningún problema. Yo también me pongo esa exigencia, y si hay alguna duda pues demostrarlo una vez más", dijo en rueda de prensa.

Olmo atendió a los medios en Los Ángeles, donde el viernes buscarán las 'semis' de un Mundial, algo que solo logró la España campeona en 2010. "Es un dato que no tenía presente y si no ha pasado nunca es una motivación extra. El objetivo no es solo pasar cuartos, es ganar el Mundial", afirmó.

Por otro lado, el jugador del Barça fue preguntado por cómo llega Lamine. "Le veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal, con muchas ganas de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él dentro del campo yo creo que se ve, cómo nos entendemos, y es un jugador que nos está dando y nos va a dar mucho, a este nivel y va a mejorar", explicó.

"¿Por qué no entra en el podio (de los mejores jugadores)? Para nada, por cifras ojalá entrase solo, pero aunque no marque o asista nos da mucho solo con su presencia. Cuando recibe, van dos o tres contrarios, y hay más espacios. Nos va a seguir ayudando", dijo.

Además, Olmo valoró también con gran nota el papel de Pedri, tras ser cuestionado su rendimiento. "Pedri es un espectáculo verlo. ¿Le falta un paso adelante? Yo le veo a un nivel espectacular, y nos da mucho. Tanto con y sin balón, te da un plus, es un jugador que necesita el centro del campo y que ha demostrado que es indispensable para nosotros", comentó.

"Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El míster siempre dice que el primero en defender siempre es el nueve. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de Unai, del récord. Si tenemos portería a cero estamos más cerca de ganar, también es un objetivo para todos", añadió, sobre no encajar.

"Todos somos importantes. La importancia del grupo, de los que juegan más, los que menos, somos un equipo, todos nos sentimos importantes. Nos da igual lo que hagan las otras selecciones. Nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer, lo que hemos mejorado en este Mundial y lo que podemos hacer mucho mejor, seguimos trabajando, y esos detalles nos van a dar el pase a semifinal", insistió elogiando al grupo.

Olmo habló también de la racha de 35 partidos sin perder y su secreto. "Afrontar cada partido como si fuese una final, así nos lo transmite el míster. Ese es el objetivo, llevar 35 partidos seguidos sin perder no era un objetivo en el primer partido, pero sí que el objetivo es ganar todos. Nos alegramos de esa racha y queremos mantenerla hasta la final", comentó.

Además, el centrocampista dejó claro que no piensan en Francia, posible rival en semifinales, y habló algo de Bélgica. "Es una selección muy completa, uno de los mejores porteros del mundo, el que más actualmente, y es una selección dura. Remontó en la pasada eliminatoria y tiene jugadores diferenciales", terminó, poniendo en el 'Top 3' de su carrera el partido de este viernes, con la final de la EURO y las semifinales de Champions.