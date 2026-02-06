DAZN emitirá en exclusiva en televisión de pago el canal de Mediapro del Mundial

Archivo - FILED - 13 December 2024, Switzerland, Zuerich: The FIFA World Cup 2026 trophy is on display ahead of the draw ceremony for the 2026 World Cup Europe qualifiers. South American football confederation CONMEBOL wants the centenary World Cup in 203 - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

DAZN, la plataforma global de entretenimiento deportivo, distribuirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal de Mediapro con todos los partidos del Mundial de fútbol del próximo verano, que se podrá seguir al completo en la plataforma.

El Mundial 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos en Estados Unidos, Canadá y México, una cita que emitirá DAZN al completo, en directo y a la carta, aunque la plataforma anunciará "próximamente", según un comunicado, los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.

"Para los aficionados al fútbol en España, este es un momento histórico. Con este acuerdo, damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible", expresó Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal.

Con esto, la plataforma mantiene "una asociación estratégica con FIFA que incluirá el relanzamiento global de FIFA+ este año", incluyendo contenido futbolístico en directo y a la carta, resúmenes, y acceso exclusivo detrás de las cámaras de más de 100 selecciones nacionales masculinas y femeninas, además de ligas de clubes, según un comunicado.