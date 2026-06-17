El delantero iraní Torabi resuelve el problema del visado

Archivo - FILED - 29 November 2022, Qatar, Doha: FILE PHOTO - Iran's Mehdi Torabi in action during the FIFA World Cup Qatar 2022 group B soccer match between Iran and USA at Al Thumama Stadium. Photo: Christian Charisius/dpa - Christian Charisius/dpa - Archivo

WASHINGTON, 17 Jun. (EP/DPA) -

El delantero iraní Mehdi Torabi podrá seguir jugando en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, tras resolver un problema con el visado, según informó la Federación Iraní de Fútbol, aunque Estados Unidos ha reiterado que la selección debe abandonar el país tras cada partido.

Anteriormente, el visado de Torabi había sido declarado nulo tras su entrada inicial en Estados Unidos para el partido inaugural contra Nueva Zelanda este lunes en Los Ángeles, que terminó con empate (2-2).

Mientras que a los demás jugadores iraníes se les expidieron visados que permitían entradas múltiples en Estados Unidos, a Torabi solo se le concedió permiso para una única entrada con motivo del partido contra Nueva Zelanda.

Sin embargo, ahora se le ha concedido un segundo visado, lo que debería permitirle entrar en Estados Unidos sin problemas para los partidos restantes de la fase de grupos de Irán contra Bélgica en Los Ángeles y contra Egipto en Seattle.

La participación de Irán en el Mundial se ha visto obstaculizada por la guerra del país con Estados Unidos, y el acuerdo para poner fin al conflicto no ha aliviado sus dificultades.

Al equipo no se le permitió pasar la noche en Estados Unidos tras su primer partido, viéndose obligado a regresar a su hotel de concentración en México. Sin embargo, se les permite pasar la noche antes de los partidos.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó a los periodistas que Irán podría seguir llegando el día antes de los partidos, pero que después de estos habría tiempo suficiente para que regresaran directamente a Tijuana.

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, denunció que su equipo es el "más oprimido" del Mundial.

Torabi fue convocado para el Mundial como sustituto del exjugador del Bayer Leverkusen Sardar Azmoun, acusado de comportamiento antipatriótico. Torabi no jugó contra Nueva Zelanda.

Mientras que Azmoun había criticado repetidamente el sistema islámico de Irán en los últimos años, Torabi -que juega en el Tractor, de la primera división iraní- es considerado extremadamente leal al régimen. Además, apoya abiertamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que figura en la lista estadounidense de organizaciones terroristas.