Dembélé no elude la maldición del Balón de Oro en el Mundial

Ousmane Dembele of France celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 9, 2026 in Foxborough, Massachusetts. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo francés Ousmane Dembélé cayó eliminado este martes junto a su selección del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y alargó de este manera la 'maldición' que rodea al poseedor del Balón de Oro cuando este juega con esta condición una Copa del Mundo.

Tener el trofeo al mejor jugador que creó la revista deportiva 'France Football' y que ahora concede junto a la UEFA no ha sido sinónimo de alegría en el Mundial en el que al elegido le tocaba defender ese galardón. El futbolista del Paris Saint-Germain francés fue una nueva víctima, con el añadido además de su último mal partido en la semifinal ante España que empañó un torneo hasta ahora notable con cinco goles anotados.

El Balón de Oro sólo se concedía a futbolistas europeos hasta que se cambió la norma en 1995, lo que quizá pudo provocar que grandes figuras como el argentino Diego Armando Maradona o el brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', no lo pudieran ganar ni, por lo tanto, batallar en alguna ocasión contra ese mal fario contra el ganador que se alarga incluso en la actualidad a la hora de alcanzar la final de la Copa del Mundo, siendo el último en hacerlo el brasileño Ronaldo Nazario en Francia'98, con derrota clara (3-0) ante la anfitriona.

Además, de 'El Fenómeno', en la historia sólo el italiano Gianni Rivera, el neerlandés Johan Cruyff, el alemán Karl-Heinz Rummenigge y el italiano Roberto Baggio estuvieron también cerca de romper esa maldición, pero todos ellos acabaron igualmente perdiendo el partido decisivo.

Rivera (ganador en 1969) no pudo con Brasil en México'70 (4-1), Cruyff (1973) cayó ante la República Federal Alemana en Alemania'74 (2-1), Rummenigge (1981) perdió contra Italia en España'82 (3-1), y Baggio (1993) no pudo en los penaltis, fallando el suyo además, con Brasil en Estados Unidos'94 (0-0). Y, además, ninguno de ellos fue ni siquiera capaz de marcar.

Dembélé, al menos, fue el defensor del trofeo que más lejos llegó de las últimas siete ediciones ya que el inglés Michael Owen, el brasileño Ronaldinho y el argentino Leo Messi fueron eliminados en los cuartos de 2002, 2006 y 2010, respectivamente, el portugués Cristiano Ronaldo, en la fase de grupos de 2014 y en octavos en 2018, y el francés Karim Benzema ni siquiera pudo jugar en 2022 en Catar por lesión.

El caso del delantero de Lyon es curioso porque fue elegido ganador del Balón de Oro semanas antes de una Copa del Mundo que cambió sus fechas del verano al otoño, una circunstancia que quizá podría haber roto la maldición porque Argentina se proclamó campeona y Leo Messi se había llevado su octavo trofeo en 2021 y lo habría defendido de haberse jugado en los meses tradicionales del torneo.