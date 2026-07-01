Deschamps: "El gesto de Mbappé me ha emocionado"

Kylian Mbappe of France celebrates after scoring his team's first goal with Didier Deschamps, head coach of France during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherfor - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador francés Didier Deschamps ha comentado este martes que el gesto de Kylian Mbappé, yendo a celebrar con él el primer tanto del partido ante Suecia, después de que el técnico estuviera ausente en el último partido de la fase de grupos por la muerte de su madre, le ha emocionado, y ha destacado la "buena conexión" que está mostrando el equipo tanto en defensa como en ataque.

"A nivel personal, el gesto de Mbappé me ha emocionado. Es nuestro capitán. El grupo está unido. Hicieron lo que había que hacer cuando yo no estaba. Fue mejor que yo no estuviera allí, tanto para mí como para ellos. Desde el momento en que volví, saben que estoy con ellos. La actitud del equipo no hace ganar los partidos, pero sí puede hacer que se pierdan", afirmó el seleccionador francés en la rueda de prensa posterior a la victoria en dieciseisavos de final del Mundial ante Suecia (3-0).

Deschamps apuntó que el equipo está demostrando que tienen "capacidad de crear ocasiones" y que el único pero ante Suecia fue "no haber materializado más ocasiones en la primera parte". "Podríamos haber sentenciado el partido. Para nosotros ha sido más fácil porque lo hemos hecho bien. Solo estamos en octavos, habrá que volver a hacerlo. La selección francesa tiene jugadores muy, muy buenos; cuando tienen esa actitud, es estupendo", añadió.

El técnico galo confesó que disfruta mucho con la "buena conexión" que tiene el equipo. "Cuando hay que esforzarse con el balón, todo el mundo se implica, también los delanteros. Es algo muy positivo. Evidentemente, es algo que me satisface, estoy orgulloso de ello. Hay que seguir así", subrayó.

El de Bayona también destacó el partido de Michael Olise y lo catalogó de "muy alto nivel". "Ha necesitado un poco más de tiempo para encontrar su sitio en el equipo, pero ahora tiene una influencia muy importante. Cuando toca el balón, pasan muchas cosas. Es el nexo de unión entre la fase defensiva y la ofensiva. Está en la categoría de lo excepcional, como lo está Mbappé desde hace tiempo y como también lo está Dembélé", destacó.

Por último, explicó que pese al buen rendimiento del equipo "siempre hay margen de mejora". "Algunos aspectos han sido negativos, aunque no han tenido demasiadas consecuencias porque solo nos han marcado goles. Hemos concedido demasiadas ocasiones. Se trata de pequeños ajustes en las posiciones y en los intercambios entre los jugadores", concluyó.