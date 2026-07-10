Deschamps: "Mbappé reaccionó bien y marcó, solo estamos en semifinales"

Didier Deschamps - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, destacó la reacción de Kylian Mbappé tras fallar un penalti en el primer tiempo con el gol que abrió el marcador ante Marruecos e inició el camino a semifinales del Mundial, un paso más con el objetivo de ser campeones, contento con la aportación también del banquillo.

"Creo que tres semifinales consecutivas ya es un buen resultado, pero parece lógico y natural. Tengo grandes jugadores", dijo este jueves después del encuentro en Boston, en declaraciones a M6 que recoge el medio francés l'Equipe.

El preparador de la doble campeona del mundo valoró el encuentro de cuartos de final, con un inicio dominador pero con Mbappé fallando un penalti del que se desquitó después. "Hoy fue complicado. El penalti fallado y las ocasiones que no aprovechamos nos lo pusieron difícil. Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos estar. Nos recuperaremos bien y veremos quién es nuestro rival", afirmó, esperando a España o Bélgica.

Por otro lado, Deschamps fue preguntado por el estado físico de un Mbappé que pidió el cambio en el tramo final. "Mbappé tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Koné sufrió un golpe en la rodilla y calambres. Zire-Emery tuvo una muy buena recuperación, eso es genial. Todos necesitan sentirse listos. Y los que no juegan están entrenando con el resto del equipo", dijo.

"Eso es lo que hace único al deporte y al fútbol: creas emociones y las compartes. Me imagino que hay mucha pasión en Francia, aunque estemos en nuestra propia burbuja. Los jugadores tienen el deber de hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible. Es una etapa importante; solo estamos en semifinales", terminó.