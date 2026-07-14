Deschamps: "Sí, confirmo que España es la favorita"

July 13, 2026, Arlington, Texas, USA: France manager DIDIER DESCHAMPS speaks to members of the media during a press conference at Dallas Stadium ahead of their semifinal match against France at the 2026 FIFA World Cup. - Europa Press/Contacto/David Ballering Ii

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reiteró una vez más que ve a España como la favorita en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aseguró que la semifinal de este martes entre ambos puede resultar "espectacular" por el potencial ofensivo de ambos y en la que no cree que pueda influir las dos últimas derrotas encajadas ante el combinado de Luis de la Fuente.

"Sí, lo confirmo (que España es la favorita). Con lo que ha hecho, a excepción del partido ante Cabo Verde, por el resto del torneo España parece ser la favorita. No quiero poner presión a Luis (de la Fuente) y a su equipo porque él sabe también que la gente está esperando mucho de España", expresó Deschamps este lunes en rueda de prensa previa a la semifinal.

El técnico recalcó que la campeona de Europa "sabe atacar y defender muy bien". "Sólo un gol en siete partidos", recordó. "Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen mucha calidad a nivel ofensivo, pero Luis y yo también pensamos un 'poquito' en saber defender bien. Con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular", subrayó.

Para el campeón del mundo como jugador en 1998, "no hay lecciones que aprender" tras las dos últimas derrotas ante la 'Roja'. "Hubo una verdad sobre el césped con los jugadores que disputaron esos partidos, pero no todos los jugadores son los mismos", puntualizó. "Esto no es ningún tipo de revancha. El pasado, pasado es. Sí, nos ganaron esos dos partidos, pero yo miro ya al partido de mañana. Se trata de una semifinal de un Mundial. No quiero restar importancia a los últimos dos partidos, pero estamos ahora en otro nivel, en otra instancia", zanjó.

"Somos conscientes de la calidad de los jugadores españoles y que les encanta dominar con la pelota y que les gusta también presionar y si solo han concedido un gol es porque es muy difícil recuperar la pelota cuando se ha perdido. Vamos a ver quién quiere y necesita la pelota y quién trata de complicarle las cosas al rival", prosiguió Deschamps.

El técnico se refirió a Lamine Yamal y su "enorme calidad", pero hizo hincapié en los "jugadores de gran calidad" que tiene Francia, calificando como "bendito problema" que tenga problemas para configurar su once. "Enfrentarse en uno contra uno contra uno de mis jugadores, tampoco es una tarea fácil", avisó.

"La clave es si nuestros jugadores pueden marcar la diferencia sobre el campo. Tenemos que tratar de contrarrestar la calidad y los puntos fuertes de nuestro rival, pero tenemos muchas soluciones", manifestó el seleccionador de los 'Bleus'.

Esta será la tercera semifinal consecutiva de Mundial para Francia y para el exjugador "la experiencia es un factor que ayuda y es de gran importancia". "Dado que es nuestra tercera semifinal si podemos evitar cometer algunos errores tontos sería positivo, pero siempre hay mucha incertidumbre cuando hablamos del fútbol porque no es una ciencia exacta", reflexionó.

"El 14 de julio es un día simbólico para Francia, para todos los franceses y las francesas. No teníamos el detalle de que es la primera vez que jugamos en una Copa del Mundo el 14 de julio, pero no sé si nos va a ayudar, lo intentaremos", expresó sobre jugar el día de la Fiesta Nacional en su país.

Deschamps confirmó que Kylian Mbappé está "bien" para el partido y habló de la situación física de Aurelien Tchouaméni, que no juega desde los octavos de final ante Suecia por unas molestias. "Se encuentra mejor, pero tampoco es que esté recuperado al cien por cien. Hace 15 días que jugó su último partido y en el último no le usé porque el riesgo era demasiado. Ahora está disponible", sentenció.