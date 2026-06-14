Detienen a dos hombres acusados de perpetrar el robo a la selección de Inglaterra

13 June 2026, US, Kansas: England's Harry Kane in action during the team's training session at Swope Soccer Village ahead of Wednesday's 2026 FIFA World Cup Group J soccer match against Croatia. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 14 Jun. (dpa/EP) -

La Policía del condado de Kansas City (Estados Unidos) ha detenido a dos hombres como sospechosos de robar material y diversos objetivos de la selección de fútbol de Inglaterra durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras haber disfrutado de una concentración de entrenamiento tranquila y sin lesiones en Florida, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tuvo que lidiar el viernes con un inesperado quebradero de cabeza en el Medio Oeste. Al llegar a su base en Swope Soccer Village, se descubrió que faltaba material, y el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, afirmó que las autoridades locales, estatales y federales estaban trabajando en el "robo del material de la selección inglesa durante el traslado".

La fiscal del condado de Jackson, Melesa Johnson, ha imputado a dos hombres en relación con el incidente: Mustafa Salik y Erfan Kamal se enfrentan cada uno a un cargo de sustracción de bienes robados, que conlleva una pena de hasta siete años de prisión.

La pareja llevó el equipamiento de la selección inglesa desde sus instalaciones de entrenamiento en West Palm Beach hasta Kansas City, y un detective recuperó artículos por un valor estimado de 18.145,41 dólares -unos 15.675 euros-.

Los documentos judiciales muestran que, supuestamente, se encontraron cuatro pares de botas y cinco pares de zapatillas, junto con algunas camisetas firmadas de la selección nacional, un balón del Mundial y un par de guantes de portero. Entre la variedad de otros artículos se encontraban dos leones de peluche y un set de Lego de una zapatilla Nike Air.

La FA indicó a la Press Association el sábado por la mañana que la mayor parte del material de entrenamiento había sido recuperado antes de la primera sesión en Swope Soccer Village.

El portero suplente de Inglaterra, Dean Henderson, respondió con una sonrisa cuando le preguntaron si sus botas y guantes habían llegado a Kansas City. "Sí, por suerte. Creo que nos las robaron, pero las hemos recuperado, así que todo está bien", indicó.

El veterano defensa Dan Burn se enteró del incidente a través de los medios de comunicación y bromeó diciendo que no podría "moverse mucho" si no hubieran aparecido sus botas. "No le hemos dado mucha importancia. Tengo todo lo que necesito, así que estoy bastante contento. Sabemos que el asunto se ha dejado en manos de la policía y, como grupo, realmente no hemos hablado de eso en absoluto", señaló.

Cuando se le preguntó si la FA había hablado con los jugadores, Burn aseguró que no. "Para ser sincero, no se ha hablado mucho del tema, así que creo que eso nos demuestra que ellos tampoco están demasiado preocupados. Estamos aquí para entrenar. Es nuestro primer día aquí, así que no ha alterado nuestra preparación", subrayó.

Inglaterra debuta en el Mundial el miércoles contra Croacia. "Agradezco la rápida actuación del Departamento de Policía de Kansas City y de la Fiscalía para resolver una investigación que abarcaba varios estados, ayudar a las víctimas a recuperar los bienes robados durante el traslado y garantizar que los acusados sean procesados", afirmó el alcalde de Kansas City.

"Los responsables de la seguridad pública de Kansas City seguirán velando por la seguridad de todos y por que los infractores rindan cuentas rápidamente por cualquier conducta indebida", añadió.

El fiscal del condado de Jackson recalcó que no se tolerará "ninguna actividad delictiva dirigida contra los visitantes del Mundial". "Agradecemos al Departamento de Policía de Kansas City y a nuestros abogados de guardia su rápida actuación al investigar este incidente y presentar cargos de inmediato. Nuestra oficina se compromete a hacer que estas personas rindan cuentas", finalizó.