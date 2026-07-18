'Dibu' Martínez: "No me pesa la presión, solo me trato de calzar los guantes"

Emiliano Martinez of Argentina celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero argentino Emiliano Martínez ha negado que le pese "la presión" por jugar este domingo (21.00 horas) la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra la selección española en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.), pues él "solo" se trata "de calzar los guantes" en cada partido con la 'Albiceleste'.

"Me pueden meter uno, dos, tres goles... que la siguiente jugada soy totalmente el mismo 'Dibu'. No me pesa la presión, solo me trato de calzar los guantes. Tengo esa confianza en el arco, ya sea un partido amistoso o sea una final del mundo. Tengo ese barrio adentro, que por más que juegue con las personas que tenga delante yo soy el mismo 'Dibu' que jugaba en el barrio El Jardín de Mar del Plata", declaró este sábado --de madrugada en España-- durante su rueda de prensa.

Luego describió a la 'Roja' como una "gran selección". "Conozco a muchos compañeros que han jugado en la Premier y en la Liga de España. Mi compañero Pau Torres siempre mira los partidos de España y la sigo mucho por esa vía. Tienen un gran entrenador, que conoce muy bien a nuestro entrenador", aludió al entrenador riojano Luis de la Fuente.

"No es solo Lamine [Yamal], trabajan mucho por el equipo y la verdad es una gran selección. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas. Pero nosotros también tenemos nuestras armas y ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo", comentó Martínez.

"Hay que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá que eso, en ganar. La superación es de todo el equipo, hace años que venimos construyendo algo que es difícil de decirlo en palabras. La verdad, a veces lloro solo en pensar lo que hemos conseguido", admitió.

"Uno como futbolista profesional no se da cuenta en dónde está parado y mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría. Con alegría y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que nos va a quedar recordado para toda la vida", explicó desde Nueva York el guardameta del Aston Villa.

"Me siento muy tranquilo en las instancias", habló sobre las rondas eliminatorias. "Porque al final mucha gente piensa que el arquero ataja bien solo atajando buenas pelotas. Y al final el arquero va mucho más allá de eso. Desde el mensaje previo al partido, en la postura en el arco, en lo agresivo de una vez en salir en un centro, con la pelota bien hacia atrás, estar tranquilo, etc.", enumeró al respecto.

"Inglaterra los primeros 40 minutos me presionaron muy fuerte y después vimos que salimos jugando. Son cosas futbolísticas que a mis compañeros les da cuenta que están tranquilos. Y al final los chicos son tan buenos jugando al fútbol, que yo les tengo que demostrar seguridad y tranquilidad desde atrás. Cuando saben que están tranquilos, cuando miran hacia atrás, ellos solamente se enfocan hacia adelante", recalcó.

"Mi trabajo es tratar de ayudarlos, tratar de estar ahí cuando más me necesitan. En este Mundial, gracias a Dios, pudimos meter tres goles por partido y defensivamente, jugamos un partido más y nos metieron un gol menos que el Mundial pasado. Así que estoy deseando el arco a cero", dijo.

Después analizó su lesión en la mano derecha. "Me duele todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo, evité la operación. Todos los especialistas de manos que yo consulté en Estados Unidos, Inglaterra... nunca me había pasado. Todos me decían que me tenía que operar; si no, no podía jugar. Obviamente, en toda la fase del grupo no pude entrenar con el grupo. Me afecta muchísimo porque yo soy alguien que le encanta entrenar. Pero hoy en día ya no pienso. A partir de post-Egipto ya entrené normal y yo, sinceramente, me siento muchísimo mejor", apuntó.

"Tuve una preparación totalmente diferente a otros. Hasta dos días antes del primer partido me tiraba con una mano, parecía un manco. Y seguir ahora hablando con gente es solo la cabeza. Obviamente yo nunca quiero ser el rol protagónico en la selección. En la Copa América pasada me tocó solo una vez de Ecuador porque nos empataron en el 92', creo, o en el 90'. Después es sólo ser sólido y al final en Inglaterra nos vino a presionar los primeros tres minutos y salimos tranquilos. Y esa tranquilidad a veces da mucho más que atajar un penal", reiteró.

"Siempre fui un fanático más de la selección. Pero desde que me fui a Inglaterra, obviamente fue un problema familiar que tuve que superar en ese momento. Pero mi cabeza siempre fue ser el arquero de la selección argentina porque atajé todas las juveniles. Y cuando llegué a la selección mayor, nunca fue algo nuevo. Lo había vivido toda mi vida. Yo vengo entrenando en el predio de AFA desde los 15 años y para mí es toda una vida en la selección, no son solo seis años", advirtió Martínez.

"Yo creo que, cuando tenemos una familia, la unión y muchas cosas en común con el grupo hicieron crecer año a año y obviamente la gente nos conoció cada vez más después de ganar títulos. Quiero que nos recuerden, como cualquier argentino, que somos trabajadores, que nunca nos damos por vencidos y que, aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante, como lo estamos viviendo en este Mundial", reconoció.

"No me importa no tener un trofeo del mejor jugador, no me importa que salga en la etapa los diarios. A mí me importa que mis compañeros confíen en mí, que el entrenador confíe en mí. El entrenador me mandó un mensaje que dijo: 'Estés como estés, yo te quiero en mi equipo'. Para mí eso tiene mucho más mérito que ir a atajar 10 penales y salir en la tapa del diario. Y si no llega mi momento... la final tiene el mismo tamaño, el mismo color y la llevamos igual a Argentina", argumentó 'Dibu'.

"Al final yo quiero que mis compañeros sean las figuras y el arquero siempre es el único que no celebra los goles, el único que se queda solo. Y querer el rol de protagonismo la verdad es algo que nunca quise. Pero si llega el momento, lo voy a tratar de hacer para ayudar a mis compañeros porque ellos me ayudaron a llegar a la final", señaló.

"Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el pasado. Yo sufrí mucho post-Arabia; me habían llegado dos veces: dos goles, y tuve solo una atajada. México, que fue igual a Austria, tuve una atajada. Polonia no me llegó al arco como me llegó Jordania, me llegó y me entró. Australia llegaron dos veces, metieron un gol. Holanda me llegó dos veces, me metieron dos goles. Y me preguntan '¿no fuiste un rol más decisivo?'. ¿Por qué?, los penales no más", resumió su papel reciente.

"Yo creo que estoy jugando mejor con los pies, estoy tomando la toma de decisiones muchísimo mejor que anteriormente. Y para mí, estar en mi segunda final con la selección no me quiero sacar mérito, quiero estar eternamente agradecido a todo el pueblo argentino, a mis compañeros. Y solo queda disfrutar. Yo voy a salir a la cancha y me vas a ver sonriendo porque es algo que muchos jugadores no pueden lograr", avisó.

Por último, rememoró la final de Catar 2022. "Fuimos totalmente superiores a Francia por 90 minutos u 80 minutos hasta que cobraron el penal. Obviamente al final recibí tres goles, y en una final normalmente cuando recibís tres goles estás más afuera que adentro. Me tocó solo accionar en el minuto 123 una pelota que quedó totalmente solo después de venir ganando en todo el partido, y a veces te puede tocar y entrar. Contra Jordania la toqué y entró, el otro día me pasó entre los pies. Gracias a Dios en la final no me pasó entre los pies", concluyó.