Un doblete Harry Kane guía el sólido triunfo inglés ante Croacia

17 June 2026, US, Arlington: England's Harry Kane celebrates scoring his side's second goal during the 2026 FIFA World Cup group L soccer match between England and Croatia at the Dallas Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de fútbol de Inglaterra derrotó este miércoles por 4-2, con doblete incluido de su delantero estrella Harry Kane, a la selección de Croacia en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el AT&T Stadium de Dallas, Texas (EE.UU.), los croatas empezaron con presión alta, pero su adversario despertó pronto y en el 9' forzó un penalti tras una patada de Luka Modric a Noni Madueke en su intento de despeje al saque de un córner; aunque Dominik Livakovic paró el tiro de Kane en primera instancia, no tenía ningún pie sobre la línea de fondo.

Desde el VAR se mandó volver a lanzar y Kane metió un disparo a su derecha, repitiendo lado mientras Livakovic había cambiado su estirada. Luego hubo otros acercamientos infructuosos de Madueke y de Bellingham, en una Inglaterra mejor asentada hasta la pausa de hidratación, de la cual regresaron los croatas mejor armados para frenar a Madueke.

De hecho, el equipo balcánico se animó también en ataque y logró el 1-1 por obra de Martin Baturina en el 36'; él mismo canalizó una contra y abrió hacia la llegada de Petar Sucic, quien en banda derecha recortó sobre un defensa y devolvió la bola a Baturina, que desde la frontal del área enganchó un derechazo que se elevó y dobló el guante del portero.

La réplica fue el 2-1 en el 42', un córner botado por Declan Rice y que cabeceó Kane en tromba muy duro. Cuando parecía que los pupilos de Thomas Tuchel iban a irse al descanso por delante, en el alargue cuajó el 2-2; Mario Pasalic colgó el balón al interior del área inglesa, Ivan Perisic pasó en escorzo de cabeza a Petar Musa y éste metió el empate.

Su derechazo, inmediato y con el interior del pie, se coló por entre las piernas del lateral derecho Reece James y del guardameta Jordan Pickford. Aun así, los 'Three Lions' volvieron de vestuarios con ímpetu y Bellingham anotó rápidamente el 3-2 en un ataque por la banda derecha donde se vio favorecido por el desmarque de su compañero Madueke.

Se crearon huecos en el repliegue croata, Bellingham domó ese balón y se marchó en velocidad de Mario Pasalic hasta pisar área y conectar un derechazo cruzado que botó mínimamente y que, tras tocar en la cepa del palo, entró en la portería. Poco después, el mismo Bellingham merodeó el gol en otro disparo que Livakovic, bien posicionado, repelió a córner.

En ese saque de esquina, Nico O'Reilly falló un cabezazo claro en plena ebullición de Inglaterra, que a continuación rozó su cuarto gol gracias a un derechazo de Rice marca de la casa desde el balcón del área y que el portero croata igualmente despejó. Por si fuera poco, Livakovic en otro córner hizo una doble parada para salvar los muebles de milagro.

O'Reilly, con otro cabezazo, había sido otra vez su víctima mientras la zaga taponaba un posterior remate a bocajarro de Ezri Konsa. Entonces el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, realizó sustituciones en aras de agitar el encuentro y su equipo creció, gran ocasión de gol incluida de Marco Pasalic; eso sí, Pickford desbarató ese zurdazo a media altura.

Tampoco batió Igor Matanovic al cancerbero inglés un minuto después, muriéndose poco a poco las opciones croatas de igualar el marcador. Las sustituciones de Tuchel hicieron el resto, pues los explosivos Morgan Rogers, Djed Spence y Bukayo Saka avisaron de que la sentencia estaba cercana en un par de contragolpes, como efectivamente fraguó el 4-2.

Fue Saka quien lanzó otra contra ganando espacio con Spence y corrió en paralelo a la frontal del área hasta pasar a Marcus Rashford, quien también había salido de refresco y recortó a un zaguero, se perfiló y marcó un derechazo. En el tiempo añadido, Kane evitó el gol de Josko Gvardiol al saque de un córner. Y así, Inglaterra ató los tres puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INGLATERRA, 4 - CROACIA, 2 (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

INGLATERRA: Pickford; James, Stones (Guéhi, min.87), Konsa, O'Reilly; Rice (Rogers, min.72), Anderson, Bellingham (Spence, min.80); Madueke (Saka, min.72), Gordon (Rashford, min.72) y Kane.

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic (Marco Pasalic, min.66), Gvardiol, Perisic; Mario Pasalic (Kramaric, min.79), Modric (Kovacic, min.58), Sucic, Baturina (Vlasic, min.78); y Musa (Matanovic, min.66).

--GOLES:

1-0, min.12: Kane (p).

1-1, min.36: Baturina.

2-1, min.42: Kane.

2-2, min.45+4: Musa.

3-2, min.47: Bellingham.

4-2, min.85: Rashford.

--ÁRBITRO: Clement Turpin (FRA). Sin amonestados.

--ESTADIO: AT&T Stadium, 70.389 espectadores.