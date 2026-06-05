Un doblete de Putellas guía la goleada del nuevo líder ante Inglaterra

Archivo - Alexia Putellas of Spain in action during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol ha ganado este viernes por un claro 4-0 a la selección de Inglaterra en la 5ª jornada de su grupo en la fase clasificatoria para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2027, encarrilando así la 'Roja' su billete directo para ese torneo que se disputará en Brasil.

En el Estadi Mallorca Son Moix, las pupilas de Sonia Bermúdez tenían enfrente a su principal adversario por ocupar el liderato del Grupo A3, a sabiendas de que solo el líder avanza por la vía rápida al Mundial. Y con ese objetivo de evitar cualquier repesca, España necesitaba remontar el 1-0 encajado frente a las 'Lionesses' durante la 3ª jornada.

De inicio se notó la mayor urgencia entre las locales, con una tímida ocasión en el minuto 9 tras un centro de Lucía Corrales desde la banda izquierda para el cabezazo picado, aunque desviado, de Alexia Putellas. Poco más tarde fue la propia Putellas quien colgó el balón hacia el área rival para buscar el remate de Edna Imade, si bien salió la guardameta.

Mostrando ese dominio, a la tercera fue la vencida. Mariona Caldentey presionó en campo contrario y Patri Guijarro recuperó la bola, se marchó por velocidad en paralelo a la línea medular, le hizo un caño a Georgia Stanway, avanzó varios metros y desde lejos efectuó un derechazo que tropezó en una zaguera inglesa y cambió la trayectoria hasta colarse.

Pese a ir por detrás en el marcador, las de Sarina Wiegman apenas reaccionaron y el reloj transcurrió sin sobresaltos hasta el 36', cuando España cuajó el 2-0 gracias a una triangulación de Edna con Caldentey hasta ver pase al hueco hacia Putellas, quien pisó área por el costado izquierdo y marcó un zurdazo alto que dobló el guante a Hannah Hampton.

Justo antes del descanso, pidió Edna penalti tras un leve choque con Stanway, pero la árbitra croata Ivana Martincic no lo vio punible. A la vuelta de vestuarios, Salma Paralluelo tiró desviado y la réplica fue de Stanway, cuyo disparo salió junto al palo derecho del arco defendido por Cata Coll. Poco más conseguía Inglaterra, que en el 55' encajó el 3-0.

Después de una galopada de Ona Batlle marca de la casa por la banda derecha, apuró hasta la línea de fondo y pasó raso al corazón del área, donde Putellas frenó el esférico y remató de zurda; aunque Lucy Bronze salvó el gol sobre la misma línea de portería, la propia Putellas corrió para remachar esa pelota rebotada tras un toque incluido en el poste.

Ambas seleccionadoras hicieron sustituciones y le sentaron mejor a España. Una de las jugadoras que había salido de refresco, en concreto Clàudia Pina, recibió en el 78' un pase en profundidad de otra mujer que igualmente había sido suplente, Aitana Bonmatí; dentro del área de las 'Lionesses', Pina se perfiló hacia su derecha y su derechazo fue el 4-0.

De ahí hasta la conclusión, la 'Roja' se dedicó a controlar el ritmo, a dar descanso a varias piezas clave de su habitual alineación titular e incluso tuvo otras dos ocasiones, la primera de Bonmatí con un zurdazo que repelió Hampton y la segunda a la salida de ese mismo córner, cuyo saque se había envenenado y la guardameta inglesa estaba mal situada.

Sin embargo, el resultado ya nunca cambió y los aficionados de Palma de Mallorca festejaron una victoria que puso a España en el liderato de grupo con los mismos 12 puntos que luce Inglaterra, si bien la 'Roja' tiene ganado el diferencial de goles particular y también el general.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 4 - INGLATERRA, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Corrales (Carmona, min.85); Guijarro, Caldentey (Serrajordi, min.85), Putellas (Bonmatí, min.77); Vicky López (Pina, min.68), Paralluelo y Edna Imade (Esther González, min.77).

INGLATERRA: Hampton; Bronze (Charles, min.85), Wubben-Moy (Carter, min.85), Morgan, Greenwood; Walsh, Stanway; Hemp, Toone (Mead, min.59), James (Kelly, min.59); y Russo.

--GOLES:

1-0, min.19: Guijarro.

2-0, min.37: Putellas.

3-0, min.55: Putellas.

4-0, min.78: Pina.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Mallorca Son Moix.