Don Benito (Badajoz) homenajeará este jueves al futbolista Pedro Porro tras proclamarse campeón del mundo

Pedro Porro of Spain celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

DON BENITO (BADAJOZ), 22 (EUROPA PRESS)

La localidad pacense de Don Benito homenajeará este jueves, 23 de julio (21.00 horas), al futbolista Pedro Porro tras proclamarse este domingo campeón del mundo con la selección española, en un acto que se celebrará en la Ciudad Deportiva Pedro Porro.

"Será una noche muy especial para agradecerle su esfuerzo, su humildad y el orgullo con el que siempre ha llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo", ha destacado el Ayuntamiento de Don Benito en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Elisabeth Medina, en otro mensaje en redes sociales, ha destacado que este jueves tendrá el "inmenso orgullo" de recibirle oficialmente, a petición del propio jugador, en un acto "cargado de emoción y de agradecimiento".

Así, como ha avanzado, le dará la bienvenida en nombre de todos los dombenitenses, junto a la corporación municipal y, durante la recepción institucional, Pedro Porro firmará en el Libro de Honor de la ciudad y dejará "para siempre su huella en la historia de Don Benito".

A continuación, saludará a todos sus vecinos, que tendrán la oportunidad de demostrarle el "enorme cariño" y el "orgullo" que sienten por él. "Pedro ha llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo con su esfuerzo, su humildad y su talento. Ahora nos toca a nosotros devolverle, entre todos, una pequeña parte de ese cariño", ha puesto en valor la primera edil.

Medina también ha invitado a todos los vecinos a llenar de "orgullo" y de "aplausos" las calles de la ciudad para recibir "como se merece a uno de los grandes referentes del deporte español y, sobre todo, a un hijo de Don Benito".