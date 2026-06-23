Dos mazazos de Argelia eliminan a Jordania

22 June 2026, US, Santa Clara: Algeria's Riyad Mahrez (L) and Jordan's Mohannad Abu Taha battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup group J soccer match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium. Photo: Chris Putnam/ZUMA Press W - Chris Putnam/ZUMA Press Wire/dpa
BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La selección de Argelia ha ganado este martes a Jordania (1-2) en San Francisco (Estados Unidos), en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, para sumar sus primeros 3 puntos y jugarse el pase a los cruces en la última jornada contra Austria, mientras que Jordania, pese a adelantarse y ser valiente, se marchará a casa tras los dos mazazos argelinos y despidiéndose ante la Argentina de Leo Messi.
Después del duro estreno contra la albiceleste (3-0), marcado por el histórico 'hat-trick' del capitán argentino, los de Vladimir Petkovic reaccionaron cuando ya se veían al borde del precipicio. Lo hicieron sin demasiada brillantez pero sí con insistencia, dominando una segunda parte que acabó premiando su fe a base del juego parado; dos córners, dos goles que dieron valor a su mayor calidad y dominio.
Del otro lado, Jordania rozó durante más de una hora lo que hubiera sido su primer triunfo mundialista, pero acabó castigada por dos acciones a balón parado cuando más cerca parecía de resistir y de poder seguir alargando su página dorada mundialista. Al final cayeron, pero se irán a casa con la cabeza alta.
El duelo tuvo además algo de revancha para ambos. Jordania llegaba tras caer 3-1 precisamente en este mismo estadio frente a Austria, mientras que Argelia había salido golpeada de Kansas City por el recital de Leo Messi. Y esa necesidad se notó desde el principio, aunque fue el conjunto asiático quien interpretó mejor el contexto del partido.
De hecho, el primer aviso fue jordano. Apenas al minuto de juego, Nizar Al-Rashdan apareció libre de marca en una falta lateral pero no pudo dirigir bien el cabezazo. Poco después, una transición rápida prácticamente al primer toque permitió a Mousa Al Tamari probar desde lejos a Luca Zidane, atento para detener en dos tiempos. Argelia respondía con más nombre que juego y empezó a encontrar a sus hombres de talento. Riyad Mahrez tuvo dos ocasiones muy claras; primero pinchó con calidad un balón largo pero Husam Abu Dahab apareció providencial para robarle la cartera y después obligó a Yazeed Abulaila a una gran salida tras una asistencia filtrada de Hicham Boudaoui.
También lo intentaron Farès Chaïbi y Amine Gouiri, este último con un disparo lejano demasiado centrado, pero las mejores sensaciones seguían siendo jordanas. Incluso con Rayan Aït-Nouri y Ramy Bensebaini siendo atendidos durante la pausa de hidratación por molestias físicas, Argelia no terminaba de encontrar continuidad.
Y entonces llegó el premio para Jordania. El extremo del Rennes Mousa Al Tamari, seguramente el jugador de más calidad técnica del conjunto de Jamal Sellami, tiró una pared con Mohannad Abu Taha y falló el golpeo cuando parecía buscar portería. Pero aquel disparo mordido se transformó en una asistencia tan involuntaria como precisa para que Nizar Al-Rashdan conectara de primeras con el exterior del pie derecho y batiera a Luca Zidane. El portero rozó el balón e incluso dio sensación de poder hacer algo más, aunque estaba tapado entre defensas y atacantes.
El descanso dejó a Argelia virtualmente fuera del Mundial y Petkovic movió el tablero. Doble cambio en la medular, entrada de Nadhir Benbouali y Nabil Bentaleb y una declaración de intenciones clara: ir a por el partido. Argelia empezó a acumular posesión, ocasiones y presencia en área rival. Ibrahim Maza lanzó un trallazo que rechazó Abulaila, Belghali también obligó a intervenir al guardameta y el propio Maza rozó la cruceta en otra llegada. Jordania, mientras tanto, esperaba atrás pero seguía saliendo con peligro.
De hecho, tuvo el 2-0. Noor Al Rawabdeh recibió en la frontal y dibujó un disparo precioso que salió lamiendo la escuadra izquierda de Luca Zidane. Pero del posible golpe definitivo se pasó al empate. Jordania concedió un córner evitable tras un despeje defectuoso de Yazan Al Arab y apareció el guante derecho de Riyad Mahrez. El capitán argelino puso un centro medido para que Nadhir Benbouali se elevara por encima de dos defensores y cabeceara junto al palo para hacer el 1-1.
El gol cambió el partido. Jordania intentó responder con una buena ocasión de Mahmoud Al Mardi que atrapó abajo Luca Zidane y Argelia estuvo cerca del segundo con un remate lejano de Farès Chaïbi que fue salvado bajo palos. Mahrez, ya exhausto tras asumir el liderazgo ofensivo, dejó el campo entre aplausos tras asistir en el empate.
Y cuando el partido parecía dirigirse a un desenlace abierto apareció el segundo mazazo, otra vez desde la esquina. En otro córner favorable a Argelia, Amine Gouiri recogió un rechace dentro del área y encontró el gol con ayuda involuntaria de Abulaila y de un defensor jordano, que terminaron de introducir el balón. Hubo revisión del VAR por una posible mano o fuera de juego, pero el tanto subió al marcador.
Argelia sobrevivió, revive y tendrá una final por los dieciseisavos ante Austria, porque los 'Zorros del Desierto' están terceros y deberán ganar para ser segundos. Jordania, valiente y competitiva durante muchos minutos, se despide de su primer Mundial dejando momentos para creer y una última función por delante frente a la ya clasificada Argentina de un Leo Messi que, de momento, ha firmado los cinco goles de la campeona del mundo.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: JORDANIA, 1 - ARGELIA, 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
JORDANIA: Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (Obaid, min.90+1), Abu Taha (Abu Hasheesh, min.84); Al-Rashdan, Al-Rawabdeh; Al Tamari (Azaizeh, min.84), Olwan (Abuzraiq, min.90+1) y Al Mardi (Fakhoury, min.76).
ARGELIA: Zidane; Belghali, Aïssa Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri (Hadjam, min.85); Boudaoui (Benbouali, min.45), Zerrouki (Bentaleb, min.45); Mahrez (Moussa, min.76), Maza, Chaïbi; y Gouiri (Belaid, min.85).
--GOLES.
1-0. Min.36: Nizar Al-Rashdan.
1-1. Min.69: Benbouali.
1-2. Min.82: Gouiri.
--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). Amonestó a Abu Dahab (min.64) en Jordania y a Zerrouki (min.44) en Argelia.
--ESTADIO: Bahía de San Francisco (San Francisco, Estados Unidos).