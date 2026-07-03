Egipto acaba con su maldición y Australia en los penaltis

03 July 2026, US, Arlington: Egypt's Emam Ashour celebrates after scoring his team's opening goal against Australia during the 2026 FIFA World Cup match at Dallas Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección egipcia se ha metido este viernes en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en la tanda de penaltis a Australia (2-4), después de que el encuentro acabara 1-1 tras 120 minutos de juego, un triunfo que permite a los faraones meterse entre las 16 mejores selecciones de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Desde el punto de penalti y poniendo fin a una racha de cuatro eliminaciones consecutivas desde los 11 metros, Egipto alcanza por segunda vez en su historia la ronda de octavos de final de un Mundial. Un triunfo que también supone la primera victoria del gigante africano en una ronda eliminatoria en la Copa del Mundo. Los fallos de Harry Souttar y Lucas Herrington permitieron a Hossan Abdelmaguid anotar el gol decisivo. Antes Mahmoud Saber, Rami Rabia y Mohamed Salah también habían convertido sus lanzamientos.

Antes, el partido acabó con empate (1-1) tras 120 minutos de juego, en los que Egipto se adelantó con un tanto Emam Ashour en el primer cuarto de hora, pero Australia igualaría con un gol en propia portería de Mohamed Hany en los primeros compases de la segunda mitad.

La primera ocasión del partido no tardaría en llegar ni cinco minutos, cuando el centrocampista australiano Volpato recibió en las inmediaciones del área, se giró y mandó un zurdazo que se estrelló en la portería defendida por Shobeir. Y es que la puesta en escena del combinado oceánico más convincente que la de los africanos, que apenas podían pisar terreno de juego rival, con Salah y Masmoush desaparecidos.

Así, Egipto tardaría casi un cuarto de hora en poner en disponer de su primer remate. Sin embargo, la eficacia de los faraones sería impecable. Una falta botada por Ashour desencadenaría una segunda jugada que acabó con un centro medido de Karim Hafez, que encontró en el segundo palo al propio Ashour, que con un cabezazo batió a Beach para adelantar a Egipto en el marcador, anotando su segundo gol en el torneo.

El tanto haría que Australia tomara por completo la iniciativa del juego, con el combinado egipcio cómodo defendiendo en bloque bajo. Y es que los 'aussies', más allá de aglutinar jugadores en el último tercio de campo, solo eran capaces poner a prueba a Shobeir con remates desde fuera del área, todos ellos solventados con seguridad por el meta del Al-Ahly. Lo que permitiría a Egipto marcharse por delante al descanso.

Y la segunda mitad arrancaría con un cambio obligado, por lesión, en Australia, que dio entrada a Trewin en lugar de Bos en el carril zurdo. Un cambio que pareció despistar a los australianos, que vieron como Marmoush se plantaba en la primera jugada tras la reanudación en un mano a mano ante Beach, pero el atacante del City intentó ajustar demasiado su remate, que rozó la cepa del palo derecho de la portería.

Pero esa primera ocasión sería un oasis para Egipto en unos primeros minutos de la segunda parte con una Australia mucho más propositiva, que a base de centros laterales buscaba la igualada. Y así llegaría. En el minuto 55, una falta lateral puesta en juego por O'Neill acabaría en un autogol de Mohamed Hany. Merecido empate para el combinado oceánico que se había hecho con el control del duelo.

Con el empate el partido entró en una dinámica de lucha por cada balón y poca clarividencia, evocando el desenlace de la eliminatoria en el tiempo extra o la 'suerte' de los penaltis. De hecho, apenas habría acercamientos peligrosos a las áreas por parte de los dos equipos, más allá de un paradón de Beach en el descuento a un cabezazo de Rabia tras un magnífico centro de Salah.

La prórroga arrancó con Egipto siguiendo la dinámica del final del partido, y Salah sería el primero en probar suerte con un disparo que se marchó por encima del larguero. Sin embargo, el esperanzador comienzo iría poco a poco desvaneciéndose, pesando más el cansancio físico que la la calidad. Y así, el octavofinalista se decidiría en la tanda de penaltis, no sin que antes el técnico australiano Popovic introdujera en el campo al portero del Levante Mathew Ryan.

Y la tanda comenzó con fallo de Souttar para Australia, lo que permitió coger a Egipto con el gol de Saber. También convertirían sus lanzamientos Irvine y Mabil para los 'aussies' y Rabia y Salah, a lo panenka, para los faraones de manera consecutiva. Y en el cuarto lanzamiento, Herrington enviaría su penalti al larguero, dando la oportunidad a Abdelmaguid de meter a Egipto en los octavos de final de un Mundial por segunda vez en historia. Y no fallaría el defensor.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AUSTRALIA, 1 - EGIPTO, 1 (0-1, al descanso, 1-1 al final del partido y 2-4 en penaltis).

--ALINEACIONES:

AUSTRALIA: Beach (Ryan, min.119); Bos (Trewin, min.46), Circati, Souttar, Herrington, Behich; Irvine, O'Neill (Okon-Engstler, min.91); Volpato (Hrustic, min.74), Metcalfe (Mabil, min.91); e Irankunda (Toure, min.74).

EGIPTO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez (Trezeguet, min.80); Attia (Saber, min 120+1), Fathy (Abdelmaguid, min.67), Ashour; Salah, Ziko (Hassan, min.67) y Marmoush (Abdelkarim, min.106).

--GOLES.

0-1, minuto 13: Ashour.

1-1, minuto 55: Hany (p.p.)

--PENALTIS.

0-0: Souttar falla.

0-1: Saber.

1-1: Irvine.

1-2: Rabia.

2-2: Mabil.

2-3: Salah.

2-3: Herrington falla.

2-4: Abdelmaguid.

--ÁRBITRO: Gustavo Tejera (URU). Amonestó a Hassan (min.105) e Ibrahim (min.120) por parte de Egipto.

--ESTADIO: AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos).