Un empresario amigo de Donald Trump propone sustituir a Irán por Italia en el Mundial

April 12, 2026, Washington, Dc, United States: President DONALD TRUMP returns to the White House on April 12, 2026. The President took no questions on arrival, but prior to boarding the helicopter spoke with the media about Iran and the Pope.,Image: 10905 - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

WASHINGTON, 23 Abr. (dpa/EP) -

El empresario italoestadounidense Paolo Zampolli, amigo íntimo del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha pedido que se sustituya a la selección de Irán por la selección de Italia en la próxima Copa Mundial de la FIFA, según recogió el periódico 'Financial Times'.

El periódico indicó este jueves que Zampolli desea que la selección iraní ceda su sitio a la italiana, tetracampeona del mundo, pero que no logró clasificarse para la fase final del torneo que se celebrará este próximo verano en sedes de Estados Unidos, de Canadá y de México.

"Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial", dijo Zampolli, aludiendo también al presidente de la FIFA. "Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a los 'Azzurri' en un torneo organizado por EE.UU. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", afirmó al respecto.

La participación del combinado iraní en este Mundial se ha puesto en duda durante las últimas semanas debido a la guerra que mantiene EE.UU. en Irán. Infantino reiteró la pasada semana que Irán sí competirá en el torneo. "La selección vendrá, sin duda", declaró a la cadena televisiva CNBC.

Por su parte, la embajada iraní en Roma reaccionó con indignación. "El fútbol pertenece al pueblo, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza del fútbol en el campo, no gracias a rentas políticas. El intento de excluir a Irán del Mundial solo demuestra la 'bancarrota moral' de Estados Unidos, que incluso teme la presencia de 11 jóvenes iraníes en el terreno de juego", publicó en la red social X.

También hubo reacciones negativas desde Italia, según reflejó la agencia de noticias ANSA. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, opinó que "es inapropiado" y que "la clasificación se consigue en el campo".

Igualmente el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, expresó una opinión similar: "Me sentiría ofendido. Hay que ganarse el puesto en el Mundial".

Los tres partidos de Irán durante la fase de grupos, en concreto ante las selecciones de Bélgica, de Nueva Zelanda y de Egipto, están programados para jugarse en Seattle y en Los Ángeles, ya que la FIFA rechazó la solicitud iraní de trasladar esos encuentros a México.