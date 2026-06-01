Eric Garcia: "Durante la temporada he tenido buen rendimiento, pero no dependía de mí ir al Mundial"

Eric Garcia posa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

LAS ROZAS (MADRID), 1 (EUROPA PRESS)

El futbolista del FC Barcelona Eric Garcia no esconde que le hacía "mucha ilusión" poder jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección española y que lo ha logrado gracias a su "buen rendimiento" durante toda la temporada y a una polivalencia que fue ganando con su marcha al Girona FC.

"Sí que es verdad que me hacía mucha ilusión venir aquí y a otro Mundial. Sabía que no dependía de mí, pero creo que durante la temporada he tenido un buen rendimiento, el equipo sobre todo también, y al final estoy agradecido de estar aquí", apuntó Garcia en el 'Día de Medios' de la selección española.

El catalán recordó que cuando hace unos años se marchó al Girona FC encontró lo que estaba "buscando". "Después, cuando volví al Barça, al principio sí que es verdad que costó un poco, pero después ha ido mejorando mucho. El adaptarme a diferentes posiciones también creo que me ha ayudado mucho, así que estoy agradecido por todo el camino y todo el cambio para ahora estar aquí", subrayó.

"Obviamente me hubiera gustado tener la regularidad en el Barça, pero creo que en ese momento lo mejor era irme. Empecé ya a jugar de central, también de lateral y creo que eso me hizo crecer mucho y al final obviamente que con la temporada que tuvimos (clasificación para la Champions del Girona FC) pues se hizo todo mejor y más bonito, y después pues me facilitó volver al Barça", agregó al respecto.

El jugador blaugrana confesó que sus compañeros de equipo fueron "un poco cabrones" porque no paraban de hacerle "bromas" de si sería convocado o no, y dejó claro que el que haya ocho jugadores del FC Barcelona "es un premio también a la temporada" que han hecho. "Ojalá la podamos terminar de la mejor manera", indicó.

Para el subcampeón olímpico, España cuenta con "un gran equipo" y "con grandes jugadores" para este Mundial. "Es cierto que hay también selecciones muy buenas, con buenos jugadores, pero creo que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer y estamos a nuestro nivel, tendremos muchas posibilidades", advirtió, reconociendo que es de ayuda el que el selección tenga "la misma idea" que su club.

"Desde la humildad, siempre hemos intentado tirar hacia arriba nosotros mismos. Sabemos que al final todos estamos aquí para ganar el Mundial, pero también todas las selecciones, así que tenemos que ir partido a partido y soñando con lo más grande", expresó el polivalente jugador del FC Barcelona.

Este ve bien a Lamine Yamal pese a su lesión. "Le he visto entrenar este par de días, que sí que es verdad que no ha entrenado con nosotros, y le he visto muy bien. Ojalá que pueda volver a entrenar pronto con nosotros", comentó del extremo y compañero de equipo.

"A Lamine poca cosa creo que le tengo que decir yo, ya sabe perfectamente lo que es jugar en las grandes competiciones y tiene un nivel de sobra. Estoy seguro de que nos va a ayudar", agregó. "Ganemos o no ganemos el Mundial, para mí seguirá siendo el mejor jugador, y si lo ganamos, aún más", replicó sobre si merecería el Balón de Oro si España gana el título.

Garcia también bromeó sobre si se ve como un veterano pese a sus 25 años. "Sí, viendo los jóvenes de hoy en día, que son del 2007, igual sí que lo soy un poco", resaltó. "Creo que he tenido la suerte de estar en clubes importantes como cuando me fui al City también, en el Barça, y un poco el año de Girona también me hizo crecer mucho", añadió.

El de Martorell jugará "dónde" se lo pida Luis de la Fuente. "Cuando hay tantos partidos tan seguidos, por desgracia en el fútbol puede haber lesiones o sanciones, así que me puede tocar adaptar a cualquier posición", incidió el internacional, que ha "controlado" lo que dependía de él para entrar en la lista que era "jugar y rendir bien". "Estaba satisfecho porque creía que había hecho bien el trabajo y al final llega el premio", celebró.