España y la amenaza de las dudas en sus debuts mundialistas

Archivo - 23 November 2022, Qatar, Doha: Spain's Gavi (2nd R) scores his side's fifth goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group E soccer match between Spain and Costa Rica at the Al Thumama Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol intentará este lunes arrancar con buen pie en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y dejar atrás cualquier atisbo de las dudas que han traído otros estrenos en sus participaciones en este torneo, de las que no se escapó ni siquiera el equipo que acabó siendo campeón en 2010.

La estadística en este primer partido en una Copa del Mundo indica que de todas sus 16 anteriores participaciones, la 'Roja' sólo ganó en cinco ocasiones, aunque hace cuatro años rompió una mala dinámica y lo hizo además con un contundente 7-0 a Costa Rica, que luego no tuvo continuidad.

Y es que la historia dice que los primeros 90 minutos en un Mundial suelen ser amargos para España, que llegó a estar sin ganar en su estreno desde 1962 hasta 1998. El combinado nacional español comenzó su participación en los Mundiales en 1934 y cuando no existía la televisión en España, fue la radio quien informó, un 27 de mayo, del sorprendente triunfo 3-1 ante Brasil con un doblete del delantero del Athletic Club José Iraragorri y otro gol de Isidro Langara.

A partir de ahí, y tras perderse la cita de 1938 y el parón por la II Guerra Mundial, habría que esperar a Brasil 1950 para ver a España en esta competición. El equipo liderado por Telmo Zarra cuajó una gran participación finalizando en cuarta posición y en su estreno ganó 3-1 a Estados Unidos con goles de Silvestre Igoa, Estanislao Basora y el propio Zarra.

Sin embargo, en los siguientes ocho Mundiales, el equipo español, que no compitió ni en el 54 ni en el 58, se estrelló en sus estrenos. En Chile 1962, cayó 1-0 ante Checoslovaquia, y cuatro años después en Inglaterra, tampoco pudo con Argentina (2-1). Tras ausentarse en 1970 y 1974, la 'Roja' volvió en Argentina'78 donde debutó de nuevo con derrota (2-1) ante Austria. Ni siquiera ser anfitriona mejoró su estadística ya que en 1982 tropezó ante Honduras (1-1).

Tampoco hubo suerte para el conjunto español en México 1986 ya que se perdió 0-1 contra Brasil, en un partido polémico por el gol no concedido a Míchel. Un empate sin goles contra Uruguay supuso el comienzo en Italia 1990 y tampoco se pudo romper la racha en 1994, con otra igualada, a dos goles, ante una modesta como Corea del Sur.

Francia'98 dejó un amargo recuerdo con la derrota ante Nigeria en el primer partido, un 2-3 pese a que España fue dos veces por delante y con un extraño autogol de Andoni Zubizarreta, aunque la entrada del siglo XXI trajo mejores noticias, estropeadas al final.

El combinado nacional haría su debut mundial en Corea-Japón 2002 con un sólido triunfo por 3-1 ante Eslovenia y repitió en Alemania 2006 con una goleada por 4-0 a Ucrania. A partir de ahí, el estreno mundialista se volvió a atragantar entre 2010 y 2018, con sorprendente derrota ante Suiza (0-1) en Sudáfrica, revés que sin embargo impulsó hacia el histórico título, goleada algo sonrojante ante los Países Bajos (5-1) en 2014, y empate (3-3) ante Portugal en 2018, por culpa de un gol final de Cristiano Ronaldo. Una racha negativa que rompió la 'Roja' en Catar con una solvencia que espera repetir ante la debutante Cabo Verde.