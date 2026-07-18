España y Argentina pugnan por ser la primera bicampeona mundial del siglo XXI

14 July 2026, US, Arlington: Spain's Pedro Porro (L) celebrates scoring his side's second goal with teammate Lamine Yamal during the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match between France and Spain at the Dallas Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera bicampeona del mundo del siglo XXI se conocerá este domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre España y Argentina, con la 'Roja' pudiendo sellar su segunda estrella en 16 años y la 'Albiceleste' pudiendo convertirse en tetracampeona del mundo y siendo la primera en defender título desde 1962.

Este siglo todavía no conoce a ningún país que haya sido capaz de levantar más de una ocasión la Copa Jules Rimet y España, en la segunda final de su historia y 16 años después de la primera, y Argentina, que afronta la séptima y tercera en total en los últimos doce años, tratarán de hacerlo para confirmar quién puede tener el dominio actual del fútbol de selecciones.

Hasta el momento, desde la edición de 2002 en Corea del Sur y Japón, que coronó como pentacampeona mundial a Brasil, además de españoles y argentinos, sólo han podido estar en más de una final de Copa del Mundo, Francia, que estuvo tres (2006, 2018 y 2022), y Alemania, en dos (2002 y 2014). Italia (2006), Países Bajos (2010) y Croacia (2018) completan los finalistas mundialistas en este siglo XXI.

Para sumarle un aliciente a esta pelea por la hegemonía del siglo XXI, en estos 25 años de nuevo siglo se han disputado nueve Copas de América, siete Mundiales y seis Eurocopas (la edición del 2000 no entra en este siglo). España ha llegado a cinco finales (dos de Mundial y tres de Eurocopa), mientras que Argentina tiene nueve (tres de Mundial y seis de Copa América), Brasil, cinco (una en Mundial y cuatro en Copa América) y Francia, cuatro (tres de Mundial y una de Eurocopa).

Además de estar en juego la hegemonía del siglo XXI entre España y Argentina, la Albiceleste se podría convertir, junto a Brasil (1958 y 1962) e Italia (1934 y 1938), en la selección que ha tocado el cielo por segunda vez consecutiva (2022 y 2026). Pero enfrente tendrá a una España de nuevo, como en 2010, quiere a añadir la estrella mundial a su actual título de campeona de Europa, en lo que será su cuarta final por un trofeo en los últimos cuatro años tras las dos de la Liga de Naciones en 2023 y 2025.

Además, si la tetrcampeona continental se lleva esta final en el MetLife, completaría su trío de tronos ya que también es la actual campeona olímpica tras su oro en París 2024, y dejaría igualmente a España como la actual campeona del mundo tanto masculina como femenina.