26 June 2026, Mexico, Guadalajara: Spain's Lamine Yamal reacts during the 2026 FIFA World Cup group H soccer match between Uruguay and Spain at Guadalajara Stadium. Photo: Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dpa - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

España busca recuperar su identidad rumbo a octavos

La 'Roja' ansía rozar su mejor versión en el duelo de dieciseisavos ante Austria y avanzar en un cruce mundialista por primera vez desde 2010

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este jueves a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles (21.00 horas/La1) en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido en el que los de Luis de la Fuente quieren dejar atrás las dudas mostradas en la fase de grupos mostrando su mejor versión para así conseguir avanzar en una eliminatoria mundialista por primera vez desde 2010.

El inolvidable 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo es el día que supone la última ocasión en la que España superó un partido eliminatorio en una Copa del Mundo. Aquel día, de la mano de Andrés Iniesta, el fútbol español tocó el olimpo del fútbol por primera y última vez, de momento. Después de eso llegarían la debacle de Brasil 2014 y las fatídicas tandas de penaltis ante Rusia en 2018 y Marruecos en 2022.

Ahora, con una generación que ha devuelto la ilusión al país y que ya sabe lo que es reinar en Europa, arranca el camino 'real' hacia la segunda estrella. Sólo cinco partidos separan a la 'Roja' de levantar un trofeo para el que se encuentra entre los principales candidatos a lograrlo. Eso sí, no lo tendrá nada fácil en una parte del cuadro en la que también están Francia, Marruecos, Portugal, Croacia, Bélgica, la anfitriona Estados Unidos o Senegal.

El arranque de Mundial no ha sido el esperado para la actual campeona de Europa, que no ha terminado de fluir pese a liderar el Grupo H con dos victorias --Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0)-- y un empate --Cabo Verde (0-0)--. Pero nada de eso importa a partir de ahora porque este jueves, y ante Austria, España empieza los duelos del todo o nada y dentro de esa presión es donde debe florecer la mejor España, la de los últimos dos años.

Para ello, el equipo necesita principalmente la mejor versión de su sala de máquinas, con Rodri Hernández y Pedri González, a los que se ha visto quizá algo más lentos de lo habitual y que ante un equipo presionante como el austriaco deberán imponer un alto ritmo de circulación de balón. Junto a ellos apunta a estar Dani Olmo, que ha sido de lo mejor del equipo cuando ha estado sobre el césped, y que volvería al once tras ser suplente ante Uruguay, donde jugó Mikel Merino.

Pero si en alguien están puestas todas las miradas, es de nuevo en Lamine Yamal. El extremo español llegó 'tocado' al torneo y su participación ha ido de menos a más, encontrando su punto culmen en los primeros 45 minutos del duelo ante Arabia Saudí, donde marcó, desequilibró y lideró. Tras no brillar demasiado en el trabado choque ante la 'Celeste', el '10' del Barça volverá a ser la principal arma ofensiva del combinado español, siendo su duelo ante Konrad Laimer una de las claves del encuentro.

Álex Baena, tras su gol ante los de Marcelo Bielsa y sus tres titularidades, se perfila como el elegido nuevamente para ocupar el costado izquierdo ante la plaga de problemas físicos que tienen fuera a Nico Williams, Yéremi Pino y Víctor Muñoz. Mikel Oyarzabal volverá a ser el '9' salvo sorpresa.

UNAI SIMÓN A POR EL RÉCORD DE IMBATIBILIDAD DE ZENGA

España debe intentar aprovechar la fragilidad defensiva mostrada por Austria en lo que va de torneo para ganar confianza en ataque después del trabado partido ante Uruguay. El equipo dirigido por Ralf Rangnick ha encajado en todos los partidos disputados en esta Copa del Mundo --Jordania (1), Argentina (2) y Argelia (3)--, un hecho que ha complicado y de que manera su clasificación para las eliminatorias. De hecho, la lograrían con un gol 'in extremis' de Sasa Kalajdzic ante Argelia (3-3).

Eso sí, el ataque austriaco, que ha conseguido ver puerta en seis ocasiones en la fase de grupos, podría ser una buena piedra de toque para la sólida zaga española. Hasta el momento, el nivel defensivo mostrado por la selección española ha sido sobresaliente, siendo el único equipo junto a México que aun no ha encajado.

Además, Unai Simón, que puede conseguir un récord histórico de minutos sin conceder gol en Copas del Mundo, en poder del italiano Walter Zenga desde Italia'90 y que tiene a casi un partido (89 minutos), es el guardameta que menos interviene por encuentro, con una media de dos paradas.

En la defensa se encuentra otra de las posibles incógnitas del once que presentará Luis de la Fuente, concretamente en el puesto de lateral derecho. Ahí, el técnico de Haro tendrá que decidir entre Marcos Llorente, titular ante Cabo Verde y Uruguay, y Pedro Porro, de inicio frente a Arabia Saudí.

En el lado austriaco, Rangnick podría repetir los once jugadores que partieron de inicio ante Argentina, en el que ha sido el duelo de más exigencia para el equipo, así como el único encuentro que han perdido en el torneo. Así, más allá de la posición de Laimer como lateral izquierdo, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald conformarían un doble pivote de corte defensivo, con Phillipp Mwene doblando el lateral izquierdo como principal plan para desactivar a Lamine Yamal.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

AUSTRIA: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Sabitzer, Wanner, Mwene; y Gregoritsch.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/La 1.