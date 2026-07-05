Archivo - 08 June 2025, Bavaria, Munich: Portugal's Bernardo Silva (L) and Spain's Lamine Yamal battle for the ball during the UEFA Nations League final soccer match between Portugal and Spain at the Allianz Arena. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

España busca revancha y los cuartos

La campeona de Europa vive un segundo cara y cruz de máxima exigencia en el Mundial ante la Portugal de Roberto Martínez

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol buscará este lunes en Dallas (21.00 horas/La 1) clasificarse para los cuartos de final y avivar aún más su sueño en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque para ello deberá superar la resistencia de la Portugal que dirige el español Roberto Martínez, frente a la que necesitará un paso más en su mejora futbolística en el que es su primer gran examen en el torneo.

España ha ido superando las primeras etapas en la Copa del Mundo como estaba previsto, pero ahora tendrá ante sí el que es seguramente su mayor reto hasta ahora. Tras la debutante Cabo Verde, la modesta Arabia Saudí, la histórica Uruguay y la rocosa Austria, el combinado portugués sí se presenta como un rival verdaderamente amenazante pese a que sus sensaciones no hayan sido las mejores.

Las de la campeona de Europa, en cambio, parecen haber ido mejorando desde el amargo empate sin goles del debut ante una Cabo Verde que finalmente no pareció ser tan 'cenicienta' como se pensaba, y ya el pasado lunes en su clara victoria 3-0 ante los austriacos el primer cara o cruz se fue acercando a un buen nivel, con más chispa y energía en su fútbol.

La 'Roja' y Portugal se reencuentran poco más de un año después de que los 'tugas' privasen a los de Luis de la Fuente de defender su trono en la Liga de Naciones, tras imponerse en la final por penaltis y después de empatar a dos goles en un partido disputado y que puede ser un espejo de lo que se verá en el AT&T de la ciudad texana. Hace un año había un trofeo en juego, esta vez 'sólo' el premio de estar entre los ocho mejores en el que será el duelo 42 en la historia entre ambas selecciones.

Y si algo marca este encuentro son varios enfrentamientos, individuales como el de dos técnicos españoles como De la Fuente y Martínez, el de Lamine Yamal ante Nuno Mendes bajo la atenta mirada de Cristiano Ronaldo o el de Pedri González ante Vitinha, este último fiel reflejo de lo que se augura una bonita batalla entre dos de los centros del campo de mayor calidad que existen sobre todo en el panorama continental.

Españoles y portugueses deberían rivalizar por la posesión como arma para llevar el balón al área contraria, aunque está por ver si la campeona de la Liga de Naciones opta quizá por ceder algo más la iniciativa a la campeona de Europa y tratar de hacer más daño robando y contragolpeando, aunque Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes tienen calidad suficiente para poder tener la pelota pese a no haber ofrecido su mejor nivel.

El equipo luso no ha terminado de estar fino en este Mundial, notando cierto bajo rendimiento de su 'cerebro', Vitinha, y tras pasar como segunda después de tropezar ante la República Democrática del Congo (1-1), ganar con comodidad a Uzbekistán (5-0) y empatar sufriendo ante la pujante Colombia, lo pasó mal para dejar fuera a Croacia, apoyada sobre todo en una gran actuación de su guardameta Diogo Costa.

LAMINE YAMAL ANTE NUNO MENDES, CRISTIANO ANTE LA DEFENSA ESPAÑOLA

Sin embargo, acostumbrada a escenario del mayor nivel competitivo, el combinado de Roberto Martínez se presenta como un hueso duro de roer para una España en la que parece que Luis de la Fuente ha encontrado ya su mejor once y que, salvo sorpresa, sería el mismo que ganó con solvencia en los dieciseisavos de final, con Dani Olmo ya asentado como '10' y Pedro Porro como escudero de Lamine Yamal.

El joven extremo dio otro paso adelante y se le vio con más frescura y agilidad en su desborde, algo que necesitará ante el que puede ser una especia de némesis para él como Nuno Mendes, que ya ha acertado a controlarle en partidos con el PSG francés y en la pasada final de la Liga de Naciones. El jugador del FC Barcelona tiene una buena prueba para su ver si se acerca a su nivel, aunque también tendrá que echar una mano porque el lateral se asoma mucho al ataque y ya hizo gol a España en el último duelo.

La campeona del mundo de 2010 tendrá que esmerarse en volver a defender bien y seguir trabajando en que Unai Simón tenga otra tarde tranquila y pueda seguir aumentando su récord de imbatibilidad en Copas del Mundo. La mayor amenaza para el vitoriano y para Aymeric Laporte y Pau Cubarsí será la de Cristiano Ronaldo, seguramente no demasiado cercano a su mejor nivel, pero al que no se puede dejar un metro dentro del área.

En el área contraria, Mikel Oyarzabal deberá lidiar con dos centrales poderosos como Rúben Dias y Renato Veiga, mientras que la teórica mayor debilidad de la zaga portuguesa podría estar en el lado derecho con Joao Cancelo, un jugador que ataca mejor que defiende. Todavía sin Nico Williams y sin el resto de extremos al cien por cien, serán Álex Baena y Marc Cucurella los que puedan hacer daño hicieron en el último choque.

También todo hace indicar que Roberto Martínez no variará su once de los últimos encuentros, con Rafael Leao y Pedro Neto en los extremos, y con 'CR7', de nuevo ante su posible último baile mundialista, como punta de lanza pese al gol salvador de Gonçalo Ramos ante Croacia y a que fuese sustituido en el tramo final con 1-1. Portugal sólo ha perdido uno de sus últimos 17 partidos, y busca por cuarta vez meterse entre las ocho mejores de un Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PORTUGAL: Costa; Cancelo, Veiga, Dias, Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Leao, Ronaldo y Neto.

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: AT&T de Dallas (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/La 1.