España buscará contra Bélgica cerrar una herida de 40 años

21 June 2026, US, Los Angeles: Belgium goalkeeper Thibaut Courtois in action during the 2026 FIFA World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran at the Los Angeles Stadium. Photo: Dirk Waem/Belga/dpa - Dirk Waem/Belga/dpa

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Bélgica será el rival este viernes de España en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras golear (1-4) a la anfitriona Estados Unidos en Seattle, en lo que será la tercera vez que ambos combinados se vean en una Copa del Mundo y con la 'Roja' teniendo la oportunidad de cerrar una herida de cuatro décadas.

Los 'Diablos Rojos' y la actual campeona de Europa se verán las caras por vigesimocuarta vez en su historia, con la mitad de los encuentros saldados con victoria de la campeona del mundo de 2010, entre ellos los cinco últimos, aunque no juegan desde septiembre de 2016, con triunfo por 0-2 con doblete de David Silva en el estreno como seleccionador de Julen Lopetegui y con el español Roberto Martínez al frente del equipo belga.

Pero si hay un partido que está marcado en la memoria de España y Bélgica es seguramente el de los cuartos de final del Mundial de México de 1986. El entonces equipo entrenado por Miguel Muñoz, subcampeón continental dos años antes, soñaba con todo después de haber goleado en octavos a Dinamarca por 5-1, con cuatro goles de Emilio Butragueño.

Sin embargo, no pudo con los 'Diablos Rojos', que se adelantaron en la primera mitad con un tanto de Jan Ceulemans, que sólo pudo equilibrar en los últimos compases del choque Juan Señor. Los penaltis fueron adversos, con los belgas marcando sus cinco lanzamientos para hacer bueno la parada de Jean-Marie Pfaff a Eloy Olaya y ganarse el billete a semifinales ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

Y aunque España se tomó su pequeña revancha de aquella derrota cuatro años después, en Italia'90, con victoria por 2-1, con tantos de Míchel y Górriz, fue en la fase de grupos y ahora el equipo de Luis de la Fuente podría cerrar aquella herida ante un rival contra el que también perdió 2-1 en la Eurocopa de 1980 y contra el que se enfrentó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes (Bélgica), con derrota por 3-1.