España cede el número uno del ranking FIFA a Francia antes del Mundial

Borja Iglesias, España - Egipto, RCDE Stadium - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol cayó al segundo puesto del ranking mundial que la FIFA publicó este miércoles, después de que España empatara contra Egipto el martes en Barcelona.

El amistoso con el que cerró la 'Roja' esta ventana internacional supuso que Francia superara a España en la clasificación mundial, antes precisamente de la disputa este verano de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La vigente subcampeona Francia, que ganó a Brasil y a Colombia en sus últimos amistosos, se puso al frente de este ranking mundial por primera vez desde septiembre de 2018, e hizo descender a España y Argentina dos posiciones, segunda y tercera. España perdió el número uno al que había accedido en septiembre de 2025 y pero será igualmente una de las favoritas dentro de dos meses.