España y unos cruces mundiales habitualmente sufridos

Marc Cucurella of Spain celebrates the team's fourth goal, scored an own goal by Hassan Altambakti of Saudi Arabia during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol disputa este jueves ante Austria la primera ronda eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una ronda de dieciseisavos de final que el combinado nacional intentará superar de manera solvente y sin complicaciones, algo que se le ha resistido en este torneo, donde sufrir se ha convertido en habitual en la fase del KO.

Dos eliminaciones dolorosas en la tanda de penaltis, ese ha sido el resultado las dos últimas veces que España ha disputa una ronda eliminatoria en una Copa del Mundo. La crueldad de los once metros se topó con los equipos dirigidos por Fernando Hierro y Luis Enrique Martínez en las dos últimas ediciones mundialistas. En Rusia 2018, sería la anfitriona la que acabaría con el sueño de la 'Roja', mientras que en Qatar 2022, la revelación Marruecos se cruzaría en su camino.

Pero estos son sólo los dos últimos ejemplos de una historia poco agraciada de España en los Mundiales, donde aparte del histórico título de 2010, sólo ha estado entre los ocho mejores en 1934, en 1950, donde no hubo cruces y fue cuarta, en 1986 y en 2002. Y cuando bordó en Sudáfrica su estrella, fueron todos cruces sufridos y solventados por 1-0, aunque con selecciones de buen nivel como Portugal, Paraguay, Alemania y Países Bajos.

España superó su primer cruce en la Copa del Mundo de 1934, la primera en la que participó y en la que todo era fase eliminatoria, sorprendiendo y ganando bien en octavos a Brasil por 3-1, para caer en cuartos ante la anfitriona Italia de modo polémico y tras un inusual partido de repetición.

La 'Roja' tuvo que esperar más de medio siglo, 52 años, para vivir unos cruces en un Mundial. En México'86 hizo soñar tras golear 5-1 a la prometedora Dinamarca en octavos, pero los penaltis ya avisaban de su maldición y le cerraron el pase ante Bélgica. Cuatro años después, en Italia'90, era favorita ante Yugoslavia, pero fue eliminada en octavos al perder 2-1 en tras una prórroga.

En el Mundial de Estados Unidos, España volvió a lograr su victoria en un cruce más cómoda, al batir 3-0 a Suiza en octavos, pero luego perdió de forma polémica por 2-1 ante Italia en los cuartos. Ocho años después, su favoritismo ante la República de Irlanda en octavos estuvo a punto de quedar en nada al empatar a uno, pero esta vez sí superó la ronda en unos penaltis, esquivos de nuevo en cuartos ante Corea del Sur.

En 2006, en Alemania, tras hacer pleno de victorias y ponerse 1-0 ante Francia en octavos, fue víctima de la remontada de los 'Bleus' para despedirse en octavos (3-1), alargando una maldición en los cruces que se terminaría cuatro años después en Sudáfrica.

En total, España sólo ha sido capaz de superar ocho de las 16 eliminatorias que ha disputado en la máxima competición internacional. De ellas, cuatro tuvieron lugar en Sudáfrica 2010, edición en la que la selección española conseguiría el único título de su historia. Así, el porcentaje de eliminatorias superadas, si no se tiene en cuenta esa edición, es de solo el 33 por ciento.

Pero si se tienen únicamente en cuenta las ocho eliminatorias ganadas por España en la Copa del Mundo, seis de ellas tienen un factor común: el sufrimiento. Salvo los octavos de final en Italia 1934 frente a Brasil (3-1), el 5-1 a Dinamarca en los octavos de México 1986 y el 3-0 a Suiza en Estados Unidos 1994, en la misma ronda, todas las victorias de la 'Roja' han llegado por la mínima o en la tanda de penaltis.

Por este motivo, y después de una fase de grupos poco fluida, el reto para el combinado de Luis de la Fuente será el de emular las victorias ante Brasil, Dinamarca o Suiza y firmar un pase solvente que haría recuperar la confianza a uno de los mejores equipos que ha presentado España en un Mundial.