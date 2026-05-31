España se da un baño de masas en su primer entrenamiento de cara al Mundial

La selección española masculina de fútbol durante su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - RFEF

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha completado este domingo su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una sesión abierta al público y en la que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz han hecho parte del trabajo con el grupo antes de retirarse al gimnasio.

Unas 2.000 personas abarrotaron las gradas del Campo A de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con gente incluso quedándose a las puertas tras completar el aforo, y pudieron presenciar la sesión dirigida por el seleccionador Luis de la Fuente y su equipo técnico.

Después de una primera tanda de firma de autógrafos, el entrenador riojano arrancó la jornada con una charla sobre el césped antes de iniciar con ligeros ejercicios de calentamiento, en los que participaron 21 de los 26 futbolistas convocados, entre ellos el defensa del Tottenham Pedro Porro, que se incorporó este mismo domingo al grupo.

Junto a los internacionales que viajarán a Estados Unidos, también entrenaron los nueve jugadores de apoyo que abandonarán la concentración tras el partido en Riazor: Marc Bernal (FC Barcelona), Javi Rodríguez (RC Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (RCD Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia CF).

También estuvieron en el verde el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, en la recta final de su recuperación de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda; el delantero del Athletic Club Nico Williams y el futbolista de Osasuna Víctor Muñoz, que tras unos minutos de sesión se fueron al gimnasio para hacer trabajo específico.

Después del entreno, los futbolistas se acercaron a las gradas para firmar autógrafos, fotografiarse con los aficionados e incluso regalar camisetas.

Este lunes se incorporará a la concentración Yeremy Pino, tras ganar la Conference League con el Crystal Palace. El martes llegará a Las Rozas Mikel Merino, mientras que el miércoles lo harán sus compañeros del Arsenal David Raya y Martín Zubimendi y el futbolista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz, flamante campeón de la Champions. De esta manera.

De la Fuente se mostró "ilusionado y con muchas ganas de comenzar" el reto mundialista. "Ver a toda la gente que está volcada con nosotros, con muchas camisetas rojas, es un motivo de satisfacción y felicidad", indicó a los medios oficiales de la RFEF. "Hoy disfrutamos de este ambiente, la grada está repleta y eso nos hace sentirnos muy contentos. Después del partido de Coruña ya marchamos a Estados Unidos. Estamos verdaderamente orgullosos del país en el que vivimos", añadió.

También confesó cuáles son sus sensaciones antes de afrontar su primera Copa del Mundo como seleccionador. "Cuando uno entra en la RFEF, haces un camino, recorriéndolo sin un objetivo claro. Uno va caminando, y cuando llega a este momento, tener la oportunidad de vivir con la selección absoluta un Mundial, es lo máximo a lo que se puede aspirar en el fútbol. Estoy feliz, ilusionado por ver a un país entregado con una selección y con un mismo objetivo", expresó.

Además, desveló cómo han sido estas 24 primeras horas de concentración. "Todo se vive con mucha intensidad, parece que llevamos muchos días. Ayer vivimos la final -de la Champions- juntos, disfrutamos mucho; con los dos equipos íbamos a ser ganadores, porque teníamos a compañeros. Fue un espectáculo muy bonito, los jugadores terminaron sanos", apuntó.

El atacante del Celta Borja Iglesias también se mostró encantado con el "ambientazo" en la Ciudad del Fútbol. "Estamos superagradecidos de que estén aquí", confesó. "Estos días, desde el lunes que salió la convocatoria hasta el jueves, no paré. He tenido un montón de estímulos, mucha gente escribiéndome. Estos dos últimos días estuve en casa en Santiago con mis amigos, mi familia, con María. Estoy muy ilusionado", indicó.

Además, confesó que se llevará a Norteamérica "muñequitos de la suerte" que le han dado sus amigos. "No es que sea supersticioso, pero mis amigos me dijeron: 'Mételos en la maleta y haz un altar', y por ellos lo voy a hacer.Van a estar colocados en mi habitación en cada sitio que esté", afirmó.