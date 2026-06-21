España - Arabia Saudí, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

España da la cara en el Mundial

La selección, con cambios y Lamine al frente, respondió a la necesidad de mejorar y goleó a Arabia Saudí en su segundo partido

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol goleó (4-0) a la de Arabia Saudí este domingo en la segunda jornada del Mundial 2026 dentro del Grupo H parar arrancar de cuajo las dudas de su debut, con cambios, la entrada en el once del talentoso Lamine Yamal, y una versión que reivindica a la vigente campeona de Europa.

La presencia del atacante del Barça, llamado a estar en la mesa de las estrellas de la cita norteamericana en su primera Copa del Mundo, marcó la diferencia, igual que Pedri situado a los mandos. Después del empate (0-0) contra la novata Cabo Verde, 'La Roja' metió alguna marcha más y los goles cayeron incluso con facilidad.

La chispa renovada de Luis de la Fuente, con goles de Lamine y un doblete de Mikel Oyarzabal en 25 minutos, hizo temblar a una Arabia Saudí que, aunque igualmente encerrada, no fue el muro caboverdiano. Con el partido resuelto en el Mercedes-Benz de Atlanta, los cuatro puntos en el casillero para enderezar el Mundial, España pudo rotar, porque su intención es llegar a la final del 19 de julio.

'La Roja' dio la cara: asumió los errores del primer día y corrigió, en la banda y sobre el césped, para lograr la aprobación del resultado. Lamine desbordó cuando no se había cumplido un minuto de partido y también Álex Baena dio profundidad por la otra banda. Además, la recuperación arriba fue otra cosa, y España se vio con mucha llegada de inicio, a falta de afinar con los centros.

Los balones al área no parecían la mejor opción y, pese a las ganas locas por que entrara el primero, la campeona de Europa dio algo de criterio a sus ataques. Exigido en esa presión, el cuadro asiático abrió la puerta en una mala salida de balón, mal tirado el fuera de juego también, donde Oyarzabal ganó la espalda y puso un pase perfecto para el 1-0 de Lamine en el segundo palo.

'La Roja' entera sonrió, sacó los nervios y dio rienda suelta a su fútbol, con Pedri en la creación y Olmo como una segunda línea ofensiva de lujo. En medio del asedio, en un saque de esquina también mordió España, con el 2-0 de un Oyarzabal que, tras los malos números del estreno, también dio un paso al frente. El 'hombre gol' de De la Fuente respondió con un doblete en tres minutos (3-0).

Con el área saudí invadida de camisetas rojas, España se gustó haciendo gala de la efectividad que lo vale todo en el fútbol. Poco después, el atacante de la Real Sociedad tuvo el 'hat-trick' en un balón al larguero. Camino al descanso, quedó claro que a los de Giorgios Donis les tocó pagar los platos rotos, resuelta la papeleta española para repartir minutos en el segundo tiempo.

ROTAR PENSANDO EN MÁS VICTORIAS

Lamine completó los 45, más los 20 que jugó el lunes tras dos meses fuera por lesión, y De la Fuente dio la alternativa a Yeremy Pino además de Ferran. Ya con el 4-0 de Marc Cucurella, después entraron Mikel Merino y Nico Williams, importantes también con esta selección que tras ser campeona de Europa se puso el reto de ajustar cuentas con un Mundial esquivo desde el título de 2010.

'La Roja' amplió la renta con el nuevo jugador del Real Madrid, aunque el tanto fue para Hassan Tambakti tras el rechace del portero. Arabia Saudí, que metió a Mohamed Kanno y Al Hamdan buscando algo de control y más presencia arriba, volvió a fallar atrás, sin marcas en un saque de esquina. Arabia empezó pronto a pensar en la última jornada, aún viva para buscar al menos un billete como tercera, igual que De la Fuente con los cambios.

El ritmo bajó por lógica, a pesar de que cada jugador tenía su guerra particular para ganarse un sitio. Ferran Torres volvió a tener la mirilla desviada, aunque se le escapó el quinto por fuera de juego, y a Nico Williams le costó desbordar pero acumuló los minutos que necesita tras otra larga inactividad. Con los 'Halcones Verdes' en la jaula desde el minuto 25, España respondió a las críticas y dejó su tarjeta de presentación en el Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 4 - ARABIA SAUDÍ, 0. (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo (Merino, min.61), Pedri (Fabián, min.71); Lamine Yamal (Pino, descanso), Alex Baena (Williams, min.61) y Oyarzabal (Ferran, descanso).

ARABIA SAUDÍ: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri (Hejji, min.60), Ali Lajami, Al-Harbi; Al-Juwair (Al Hamdan, descanso), Al-Khaibari (Kanno, descanso), N. Al-Dawsari (Al Ghannam, min.90); S. Al-Dawsari y Al-Buraikan (Abu Al Shamat, min.60).

--GOLES:

1 - 0, min.10, Lamine.

2 - 0, min.21, Oyarzabal.

3 - 0, min.24, Oyarzabal.

4 - 0, min.49, Tambakti (propia puerta).

--ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA). Amonestó a S. Al Dawsari (min.30) y Kanno (min.60) en Arabia Saudí.

--ESTADIO: Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).