España descose por los extremos a Islandia

Claudia Pina of Spain celebrates a goal during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD1, football match played between Spain and Iceland at Estadio SkyFi Castalia on March 03, 2026, in Castellon, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol ha vencido este martes por un holgado 3-0 a la selección de Islandia en el inicio de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo del año que viene, que será en Brasil, tras un partido disputado en Castellón de la Plana.

En el Estadio SkyFi Castalia, empezó bien 'la Roja' con Clàudia Pina escorada al extremo izquierdo y Vicky López al lado opuesto, generando ésta las dos primeras oportunidades sobre la portería rival. Así acumuló trabajo Cecilía Rúnarsdóttir, pues la primera de Vicky fue un pase que Inma Gabarro no alcanzó y la segunda un zurdazo que terminó en córner.

En el 10' lo intentó Laia Codina con un cabezazo forzado y casi de inmediato Ona Battle con un disparo marca de la casa, pero Rúnarsdóttir siempre aparecía en el sitio justo para desbaratar cada remate. También estuvo bien situada en el 13' tras un centro de Pina desde la izquierda hasta la derecha, hacia Vicky, cuyo cabezazo a bocajarro rondó el 1-0.

Ese guarismo no llegó ahí ni en otro cabezazo alto de Gabarro en el 14', como tampoco en el minuto 18 después de una triangulación de Patri Guijarro con pase picado para la internada de Vicky; desde la línea de fondo, la dorsal 14 del equipo local cedió el balón raso y, en plena llegada, Alexia Putellas envió un derechazo por encima del travesaño.

Las pupilas de Sonia Bermúdez llevaban claramente el mando del duelo y en el 32' hubo otro acercamiento peligroso a la portería islandés, ya que Vicky desde la banda derecha centró al segundo palo y Codina remató en carrera al lateral de la red. La respuesta visitante llegó con un taconazo sin suerte de Sandra Jessen en el área de Adriana Nanclares.

Aparte de eso, Islandia no hizo prácticamente nada más en la primera mitad y, en cambio, la 'Roja' merodeó su primera diana en el 35' con un derechazo lejano de Battle que acabó en córner y en el 37' con un nuevo remate de Pina. Tanto iba el cántaro a la fuente que se rompió un minuto más tarde, a tenor de una jugada algo rara y con protestas visitantes.

Sveindís Jane Jónsdóttir chocó de forma dura con Olga Carmona, la árbitra albanesa Emanuela Rusta dio entonces ley de la ventaja con ambas jugadoras doliéndose en el césped y Pina domó la pelota fuera del área, se perfiló rápidamente y ejecutó un derechazo que ganó vuelo hasta batir a Rúnarsdóttir. A pesar de la incertidumbre, todo valió y subió el 1-0.

Antes del descanso, Putellas dio un susto quejándose de su hombro izquierdo tras una caída a causa de un resbalón. En vestuarios cambió la 'Roja' a su delantera centro, pues Edna Imade entró en el lugar de una discreta Gabarro. Y la propia Imade incordió pronto y buscó el gol en el 50', aunque sin fortuna, como preludio de dos ocasiones más de Pina.

La primera en el 52' fue infructuosa, pidiendo la del FC Barcelona un penalti a la hora de rematar dentro del área. Eso no pasó a mayores, si bien al minuto siguiente se desquitó marcando el 2-0; Mariona Caldentey le bombeó desde lejos un pase, Pina pinchó el esférico, recortó a Gudrún Arnardóttir y a Glódís Viggósdóttir y mandó un derechazo a la escuadra.

Las sustituciones de Bermúdez dosificó a las futbolistas con mayor empaque y además bajó un poco el ritmo del partido, pero igualmente en Rúnarsdóttir el 71' impidió el gol de Putellas y en el 73' se lo negó a Vicky. Sin embargo, poco pudo hacer la guardameta islandesa en el 76' para evitar el 3-0, estrenándose Imade como goleadora rojigualda.

Pina filtró un pase por la banda derecha para que Batlle alcanzase profundidad y centrase de primeras, lo que aprovechó Imade para cabecear el tercer tanto local, habiéndose colado bien entre las zagueras. El conjunto entrenado por Thorsteinn Halldorsson se mostraba muy flojo y solo incordió a Nanclares en el tramo final, con un cabezazo al poste.

Había desviado justo a tiempo la portera española, que por lo demás había sido testigo de lujo del monólogo de sus compañeras. Poco antes de esa intervención de Nanclares, Athenea del Castillo había protagonizado una buena oportunidad. Ésa no entró, pero el triunfo de España se selló con tranquilidad para colocarse ya con 3 puntos dentro del Grupo A3.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - ISLANDIA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Nanclares; Batlle, Méndez, Codina, Carmona (Paralluelo, min.59); Caldentey, Guijarro, Putellas (Fiamma, min.74); Vicky López (Del Castillo, min.82), Pina (Jana Fernàndez, min.82) y Gabarro (Imade, min.46).

ISLANDIA: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Heidarsdóttir (Gros, min.78); Hermannsdóttir, Vilhjálmsdóttir (Ásgeirsdóttir, min.64), Antonsdóttir; Eiríksdóttir (Zomers, min.64), Jónsdóttir y Jessen (Pálmadóttir, min.77).

--GOLES:

1-0, min.39: Pina.

2-0, min.54: Pina.

3-0, min.76: Imade.

--ÁRBITRA: Emanuela Rusta (ALB). Amonestó con tarjeta amarilla a Jónsdóttir (min.40) y Hermannsdóttir (min.60) en Islandia.

--ESTADIO: SkyFi Castalia.