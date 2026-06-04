Ferran Torres, España - Irak - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Una España distinta a la del Mundial empata con Irak

De la Fuente hizo debutar a ocho jugadores en el 1-1 en Riazor antes de viajar con los 26 a Estados Unidos

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol no pudo (1-1) con Irak este jueves en el Estadio de Riazor, último amistoso antes de viajar a Estados Unidos en busca de la segunda estrella en el Mundial 2026, que estuvo protagonizado por los futbolistas que apoyaron la semana de entrenamientos mientras Luis de la Fuente arma su equipo.

Hasta ocho jugadores vivieron su debut con la absoluta en un partido que empezó bien España, con gol de Ferran Torres al cuarto de hora, pero que empató Doski poco después en un disparo lateral y envenenado que pilló desprevenido a Joan Garcia. Irak, en el Mundial dentro del Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, guardó como oro en paño el empate contra la campeona de Europa.

No quería "un bolo de verano" De la Fuente, pero desde el primer tiempo se notó falta de ritmo tras unas semanas de vacaciones y poca conexión en un once poco habitual. Con todo, y pese a que Irak trató de mantener alta su presión, la selección española no tardó en encerrar a su rival e incluso adelantarse, por medio de Ferran.

El delantero del FC Barcelona aprovechó los buenos momentos de Borja Iglesias para trazar una larga diagonal y batir al meta iraquí sin necesidad de cruzar el disparo en exceso. Ahmed Basil cantó poco después de haber evitado el gol de Alex Baena, pero hasta el descanso no tuvo más trabajo. La campeona del mundo en 2010 sufrió un inesperado revés con el 1-1 y bajó su producción.

Merchas Doski se animó por banda izquierda con un zapatazo que sorprendió a Joan Garcia y que subió la moral de Irak. A España le faltó ritmo para volver a encontrar huecos en una defensa asiática mejor armada, y Gavi trató de contagiar al resto con su intensidad. El jugador del Barça llegó desde segunda línea y Ferran estrelló un balón en el larguero, al descanso la 'Roja' con algo de reacción.

De la Fuente empezó en la reanudación el carrusel de cambios, hasta rotar a todo el equipo, pero a la campeona de Europa se le vio falta de chispa para superar el muro defensivo rival. Nada más entrar, Jesús Rodríguez la tuvo mostrando intensidad y desborde, aunque le pudo dar un pase definitivo al debutante Gonzalo García.

El delantero del Real Madrid, Marc Pubill, Beñat Turrientes, Javi Guerra, Leo Román y Javi Rodríguez, además de los titulares Marc Bernal y Jon Martín, tuvieron su estreno absoluto en Riazor. El técnico riojano dio la alternativa a los nueve jugadores que llevó a tierras gallegas para ayudar a una España que juntó a los 26 este mismo miércoles y que, entre lesionados, y acumulación de minutos, tenía que gestionar los plazos antes del Mundial.

Un cabezazo de Jon Martín fue otro acercamiento de España ya enfilando la última media hora. El balón no le corrió al equipo de De la Fuente e Irak, que tendrá que lidiar con un exigente grupo en la Copa de Mundo que arranca el 11 junio, se tomó muy en serio defender el empate. El equipo asiático se pasó de frenada incluso en un par de entradas, lo que hizo a España medir más si cabe.

La oportunidad para Mikel Merino fue la mejor noticia del tramo final, tras su larga lesión, cogiendo ritmo el jugador del Arsenal en la posición de mediapunta que tan buen resultado le da cuando juega con España. El empate no se movió y la 'Roja', con mucho por delante, hizo las maletas para este viernes poner rumbo a Estados Unidos ya sin los jugadores de apoyo y con los 26 elegidos.

La selección tendrá un amistoso más aprovechable contra Perú el día 8 en México (madrugada del 9 en España), antes de su debut contra Cabo Verde el día 15, dentro de un Grupo H que comparte con Arabia Saudí y Uruguay, selecciones que se encerrarán seguramente como Irak, aunque para entonces, España será otro equipo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 1 - IRAK, 1. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Joan García (Leo Román, min.73); Pedro Porro (Javi Rodríguez, min.73), Laporte (Eric Garcia, descanso), Jon Martín (Marc Pubill, min.68), Grimaldo (Sergio Gómez, descanso); Bernal (Turrientes, min.68), Gavi (Javi Guerra, min.59), Olmo (Jesús Rodríguez, descanso); Ferran (Yeremy Pino, descanso), Baena (Merino, min.68), Borja Iglesias (Gonzalo, descanso).

IRAK: Basil (Hassan, descanso); Ali (Putros, min.62), Tahseen (Younis, min.62), Hahseen (Sulaka, min.62), Doski (Yahya, min.61; Saadoon, min.72); Ismail (Iqbal, min.62), Al Ammari (Yakob, min.62), Bayesh (Amyn, min.72), Jasim, Farji (Qasem, min.61), Al Hamadi (Hussein, descanso).

--GOLES:

1 - 0, min.16, Ferran.

1 - 1, min.27, Doski.

--ÁRBITRO: Florian Badstubner (ALE). Amonestó a Bernal (min.32) y Gavi (min.38) por parte de España. Y a Ismail (min.57) y Sulaka (min.80) en Irak.

--ESTADIO: Abanca Riazor (A Coruña).