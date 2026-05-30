España empieza "el reto de ganar el Mundial" con la concentración en Madrid

Pedri, selección española fútbol - RFEF

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol se concentró este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) como inicio del "reto de ganar el Mundial", como confesó Rodrigo Hernández a su llegada, "ilusionado" por empezar a trabajar con una lista de internacionales que no estará completa hasta el tres de junio.

"Muy ilusionado de este reto tan bonito que tenemos por delante, de ir a por todas, de ir a ganarlo. Expectante de ver a mis compañeros, juntarnos, ya sabéis que somos una familia, con muchas ganas. Vamos a ver si somos capaces de conseguir nuestra segunda estrella", dijo Rodrigo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los convocados por Luis de la Fuente estaban citados para iniciar la concentración rumbo al Mundial que arranca el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, los campeones de Europa esperan los próximos días las llegadas de Pedro Porro, este domingo, Yeremy Pino, el lunes, Mikel Merino, el martes, y Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi, el miércoles.

Será el tres de junio cuando De la Fuente cuente ya con los 26, con algo más de permiso sobre todo los jugadores de Crystal Palace, Arsenal y París Saint-Germain por sus finales europeas. "Poder defender a tu país en un Mundial es lo mejor que puede pedir un futbolista. Me llamaron mis padres llorando, a mí también se me escapó alguna lagrima. Muy feliz", dijo Marc Pubill.

Ante las ausencias, hasta el partido amistoso contra Irak el día cuatro en Riazor, Luis de la Fuente citó a nueve futbolistas que ayudarán en los entrenamientos: Marc Bernal (FC Barcelona), Javi Rodríguez (RC Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (RCD Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia CF).

Además de las ausencias, el técnico riojano tiene en cuenta el estado físico de los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, aquejados de diferentes problemas físicos. El jugador del FC Barcelona no juega desde finales del mes de abril, el del Athletic Club se lesionó el pasado 10 de mayo y el del CA Osasuna ha sufrido problemas musculares en los últimos partidos.

Tras el partido en A Coruña, España, campeona del mundo en 2010, pondrá rumbo a Estados Unidos para instalarse en su campo base de Chattanooga. Entre medias, viajará a la localidad mexicana de Puebla para un segundo amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc, y volverá a los Estados Unidos, donde se estrenará el lunes 15 ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.