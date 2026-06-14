Archivo - Mikel Oyarzabal of Spain celebrates a goal with teammates during the international friendly match played between Spain Team and Serbia Team at La Ceramica stadium on March 27, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

España enseña sus primeras cartas

La selección española arranca el sueño del Mundial ante la debutante Cabo Verde

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol arrancará este lunes el reto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un primer duelo (18.00 horas/La 1) ante la debutante Cabo Verde, primer examen donde podrá presentar las cartas con las que quiere apostar por lo máximo, aunque puede que el seleccionador Luis de la Fuente se guarde todavía alguna.

La espera para la tetracampeona de Europa ha terminado. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, comenzará su andadura en esta Copa del Mundo donde está señalada como una de las grandes favoritas no sólo a llegar lejos sino a bordar su segunda estrella en la camiseta tras la de 2010. Lo hará ante un rival en teoría asequible, pero del que no se puede fiar porque las puestas en escenas en grandes torneos y más teniendo tanto foco sobre ella, se pueden atascar.

Pero España quiere dar su primer golpe en la mesa, el cual no suele significar demasiado como se pudo ver en la anterior edición donde deslumbró en su estreno ante Costa Rica (7-0) y ya no volvió a ganar ningún partido más, concluyendo su paso por Catar en los octavos de final y en otra eliminación por penaltis, ante Marruecos, como en 2018 en Rusia ante la anfitriona.

El equipo que dirige Luis de la Fuente se presenta avalado por el buen fútbol desarrollado años anteriores y subido en una racha de 31 partidos oficiales invicto, por lo que de ganar al combinado caboverdiano, desempataría con Italia y ostentaría un nuevo récord de imbatibilidad, un honor que tratará de romper con sus armas una Cabo Verde que quiere disfrutar de la experiencia y dejar claro que no va a haber una alfombra roja para la actual campeona de Europa.

Además, la estadística dice que a España le ha costado ganar partidos en la Copa del Mundo desde su título de 2010 en Sudáfrica, tan sólo tres, y que los debuts en este evento tampoco han sido demasiado óptimos. En su actual comparación con la selección del 'tiki taka', tratará de alejarse del agitado estreno de hace 16 años, con derrota inesperada ante Suiza.

La selección española sabe que no puede dejarse nada por el camino en forma de puntos de cara a evitar un posible primer cruce con Argentina y evitar relajaciones que la lleven a complicarse un primer partido al que, aparentemente, llega sin demasiadas dudas tras ganar con solvencia la semana pasada en su último amistoso a Perú y quitarse el mal sabor de boca de su empate ante Irak antes de viajar a los Estados Unidos.

Y también se plantará en el Mercedes-Benz con sus 26 internacionales preparados tras conseguir recuperar a los 'tocados' Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, aunque ninguno de los tres, sobre todo los dos primeros, teóricos titulares, se perfila como titular en el estadio de los Atlanta Falcons, aunque podrían tener a lo largo del partido sus primeros minutos tras mucho tiempo fuera de los terrenos de juego para ir cogiendo ritmo de cara al futuro.

LA OPCIÓN DE BAENA O DE DANI OLMO

Por este motivo, el primer once de Luis de la Fuente en este Mundial parece bastante claro y se asemejará bastante al que se vio en Puebla ante 'La Bicolor', aunque podría haber algún retoque con la entrada de Dani Olmo en banda en lugar de Álex Baena, lo que tampoco modificaría demasiado el plan de juego, moldeable ante la falta de lo extremos más puros.

Lo que sí parece claro es que España tendrá el mando del encuentro ante una Cabo Verde que debuta con la esperanza de no convertirse en una mera invitada en el Grupo H, que comparte también con Uruguay y Arabia Saudí y que se convertirá en el tercer país menos poblado -tras Curazao, también presente en esta cita, e Islandia- y en el segundo con menos extensión -por detrás solo de la nación caribeña- en pisar una fase final de un Campeonato del Mundo.

Y lo hará después de una fase de clasificación donde ya demostró que no es tan 'cenicienta' como pueda aparentar tras superar a rivales con historia como Camerún. Ahora, el seleccionador Pedro Leitao Brito 'Bubista', con un conglomerado de jugadores curtidos en las ligas europeas, sobre todo, y sin ninguno jugando en el país, querrá alargar el sueño todo lo posible con nombre como el delantero del Igdir turco Ryan Mendes, el hombre con más internacionalidades y más goles con los 'criollos', el lateral izquierdo Estopíra, héroe del Torreense en la Copa del Portugal, o el central del Villarreal CF Logan Costa.

'Bubista' apuntalará ante España el orden defensivo y la verticalidad, buscando pases largos y jugadas por banda, virtudes de un equipo que antes de afrontar fue capaz de golear (3-0) a Serbia, pero que, en cambio, no disputó la última Copa de África.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Olmo, Pedri, Torres; y Oyarzabal.

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Paulo; Lenini, Semedo; Mendes, Monteiro, Semedo; y Livramento.

--ÁRBITRO: Adham Makhadmeh (JOR).

--ESTADIO: Mercedes-Benz de Atlanta.

--HORA: 18.00/La 1.