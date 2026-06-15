June 15, 2026, Atlanta, Aarhus, United States: MIKEL OYARZABAL from Spain and PICO LOPES from Cabo Verde battle for the ball during FIFA World Cup 2026: Spain and Cape Verde. - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen

España se estrella en su estreno

La selección español firma un mal partido y no pasa del empate sin goles ante Cabo Verde en su inicio en el Mundial

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol no pudo arrancar del mejor modo posible su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de empatar sin goles este lunes en su estreno en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante la debutante Cabo Verde, rival que aguantó bien el dominio poco efectivo de la 'Roja', salvo en el tramo final del primer tiempo.

Una vez más, el debut en una Copa del Mundo se atragantó y la irregular dinámica en este evento desde el histórico título de 2010, con sólo tres triunfos desde el 11 de julio de ese año, no la pudo ni evitar un equipo que llega como favorito y que se estrelló ante un rival apoyado en su físico y orden para contenerle y que tampoco cometió errores, con su veterano guardameta Vozinha acertado y seguro cuando le tocó intervenir. Ni siquiera hubo reacción cuando se produjo el esperado regreso de Lamine Yamal, mientras que Nico Williams también volvió, ya cuando el reloj apretaba demasiado.

Las ocasiones, con cuentagotas, fueron de la campeona de Europa, casi todas concentradas en los minutos finales del primer tiempo, sobre todo con un travesaño de Ferran Torres, pero en la segunda parte no hubo la mejora necesaria y no llegó ese ansiado gol que habría dado algo de luz al nuevo récord de partidos oficiales invictos, ya 32, aunque este último no será demasiado recordado. El próximo domingo, obligatoria mejora ante Arabia Saudí para que no salten las alarmas antes del duelo ante Uruguay.

Luis de la Fuente optó finalmente por Gavi para ocupar el puesto en la banda izquierda para un estreno que se atragantó de inicio ante el planteamiento ultradefensivo y ordenado de Cabo Verde, y algo de falta de chispa en la actual campeona de Europa, a la que le costó hacer daño, salvo en los minutos finales del primer acto.

Como era de esperar, la 'Roja' se hizo con el mando total del encuentro, quizá aún más de lo esperado porque el combinado africano, con sus diez jugadores cerca del área de Vozinha, casi ni se desplegó hacia las inmediaciones de Unai Simón. Pero ese abrumador dominio no se tradujo ni en ocasiones ni en momentos reales de agobio para los caboverdianos porque España estuvo lejos de su mejor versión y tampoco encontró ese gol rápido que quitase los nervios.

Así, los primeros 45 minutos en el techado Mercedes-Benz Stadium, donde la batuta de Pedri y las internadas de Cucurella, el mejor extremo del equipo, fueron las mejores noticias, no tuvieron demasiado que contar salvo en los últimos minutos en los que la 'Roja' sí pudo abrir el marcador con sus mejores ocasiones.

Lo hizo sobre todo con dos irrupciones del nuevo lateral del Real Madrid que terminaron en dos buenas opciones para Ferran Torres, la primera repelida por el larguero y la segunda con buena atajada abajo de un Vozinha, protagonista hasta el descanso con dos acciones más ante cabezazos de Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte.

VUELVE LAMINE YAMAL

De la Fuente no movió el equipo tras el tiempo de reflexión y continuó apostando por el mismo once, dominador, pero algo más vivo en su ritmo en el inicio del segundo tiempo. Cabo Verde daba la sensación de sufrir más, aunque Vozinha y su defensa seguían seguros y sin dar demasiadas concesiones.

El técnico riojano por fin se animó a mover el banquillo y lo confió todo a Lamine Yamal y Mikel Merino para la veintena de minutos finales. La entrada del extremo, inmediatamente rodeado de caboverdianos, lo aceleró todo. El joven de 18 años inició una jugada que a punto estuvo de culminar el navarro donde siempre aparece.

Pero tampoco hubo continuidad hasta el pitido final, con Oyarzabal, que perdió su idilio con el gol, estrellando su gran última oportunidad en el cuerpo de un defensa de una Cabo Verde que acertó además a gestionar muy bien esos compases finales y que incluso metió un susto con un cabezazo que hizo intervenir a Unai Simón.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, - CABO VERDE, (0-0, al descanso)

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián (Merino, min.71); Ferran (Olmo, min.81), Oyarzabal y Gavi (Yamal, min.71).

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Sidny (Joao Paulo, min.76); Lenini, L.Duarte (D.Duarte, min.61); Mendes, Monteiro (Arcanjo, min.79), Cabral (Semedo, min.61) y Livramento (Da Costa, min.61).

--GOLES.

--ÁRBITRO: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Pedri (min.93), por España, y a Sidny (min.16), por Cabo Verde.

--ESTADIO: Mercedes-Benz de Atlanta.